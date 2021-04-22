Posted on by

الربيعي: بعض القيادات الامنية تسمح لمناطق بالعمل خلال الحظر وتمنع مناطق اخرى

الربيعي لـ دجلة: بعض القيادات الامنية تسمح لمناطق بالعمل خلال الحظر وتمنع مناطق اخرى

وقال الربيعي خلال برنامج (نفس عميق) الذي تبثه “دجلة” إن “نسبة التجار الذين يشترون الدولار من البنك المركزي لا تتجاوز 1 بالمئة”، مستدركاً أن ” اموال العراق وضعت في مشاريع داخل دول الجوار بسبب التجار السياسيين”.

وأضاف أن ” رفع سعر الدولار تسبب بخلل كبير في الاسواق العراقية”، لافتا الى أن ” القدرة الشرائية للمواطن العراقي منعدمة منذ بداية العام الحالي”.

وبالحديث عن موضوع تطبيق الحظر في العراق تابع الربيعي قائلاً أن “المحال التي تدفع الرشاوى يسمح لها بالعمل خلال اوقات الحظر، وكذلك من باب اخر فأن الحكومة تتجاوز على الحظر باقامة الحفلات والمناسبات الجماعية وكذلك بعض القيادات الامنية تسمح لمناطق بالعمل خلال الحظر وتمنع مناطق اخرى”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close