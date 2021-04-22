الربيعي: بعض القيادات الامنية تسمح لمناطق بالعمل خلال الحظر وتمنع مناطق اخرى

وقال الربيعي خلال برنامج (نفس عميق) الذي تبثه “دجلة” إن “نسبة التجار الذين يشترون الدولار من البنك المركزي لا تتجاوز 1 بالمئة”، مستدركاً أن ” اموال العراق وضعت في مشاريع داخل دول الجوار بسبب التجار السياسيين”.

وأضاف أن ” رفع سعر الدولار تسبب بخلل كبير في الاسواق العراقية”، لافتا الى أن ” القدرة الشرائية للمواطن العراقي منعدمة منذ بداية العام الحالي”.

وبالحديث عن موضوع تطبيق الحظر في العراق تابع الربيعي قائلاً أن “المحال التي تدفع الرشاوى يسمح لها بالعمل خلال اوقات الحظر، وكذلك من باب اخر فأن الحكومة تتجاوز على الحظر باقامة الحفلات والمناسبات الجماعية وكذلك بعض القيادات الامنية تسمح لمناطق بالعمل خلال الحظر وتمنع مناطق اخرى”.