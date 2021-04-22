العراق يوقف مليون و200 ألف راتب تقاعدي

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، وجود نحو مليون و200 ألف راتب تقاعدي متوقف لأسباب مختلفة.

رئيس الهيئة إياد الجبوري قال في تصريح للوكالة الرسمية: «لدينا أكثر من مليونين و500 ألف متقاعد مستحق يتسلمون رواتبهم بشكل فعلي، بينما يوجد نحو مليون و200 ألف راتب غير مفعل، لأسباب مختلفة، منها تقاعد ورثة ومنها أصلاء ومنها قيد التدقيق».

وأضاف «أطلقنا حملة تدقيق واسعة منذ بداية العام الحالي، وشملت نحو 80 ألف قيد، وكانت نتائجها جيدة جداً، إذ أن مابين 45 إلى 46 ألف قيد اتضح أنهم غير مستحقين، وهذا يعد إنجازاً للهيئة».

وأشار إلى أن «رواتب المتقاعدين مؤمنة، ولحد الآن لم ترد في قانون الموازنة أية استقطاعات»، مستدركاً أنه «توجد جزئية بسيطة فيها مشاكل تخص المكافآت».

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