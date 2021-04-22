القنصل الفرنسي امام ضريح البارزاني الخالد : قائد سياسي وعسكري لانظير له

قال القنصل العام الفرنسي في أربيل العاصمة ، اليوم الخميس ، ان ملامصطفى بارزاني ، قائد سياسي وعسكري فريد لانظير له في تاريخ القضية الكوردية .

الصفحة الرسمية للقنصلية على موقع التواصل “فيس بوك” نشر صور لزيارة اوليفيه دوكونتيني الى ضريح القائد الكوردي التأريخ في منطقة بارزان.

وجاء في منشور القنصلية : ” في بارزان القنصل العام انحنى اجلالاً واكباراً امام ضريح ملا مصطفى بارزاني القائد السياسي والعسكري الذي لانظير له في تاريخ القضية الكوردية”.

الدبلوماسي الفرنسي زار المتحف الخاص بعمليات انفال البارزانیین ايضاً ، وفي منشور مرفق بصورة الزيارة ، كتب “يحتفظ منطقة بارزان بذكرى إبادة النظام البعثي لآلاف المدنيين البارزانيين عام 1983 ” .

هذا ويقع مزار الخالدين الذي يضم ضريحي القائد التأريخي للامـة الكوردية ملا مصطفى بارزاني ونجله الشهيد إدريس بارزاني ، في قرية بارزان ( 155 كم شمال العاصمة أربيل) ، وبات هذا المكان محجّاً سنويّا لمئات الالاف من الزائرين من اقليم كوردستان و خارجه ومواطني و ممثلي الدول الاجنبية.

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