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القنصل الفرنسي امام ضريح البارزاني الخالد : قائد سياسي وعسكري لانظير له

قال القنصل العام الفرنسي في أربيل العاصمة ، اليوم الخميس ، ان ملامصطفى بارزاني ، قائد سياسي وعسكري فريد لانظير له في تاريخ القضية الكوردية .

الصفحة الرسمية للقنصلية على موقع التواصل “فيس بوك” نشر صور لزيارة اوليفيه دوكونتيني الى ضريح القائد الكوردي التأريخ في منطقة بارزان.

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وجاء في منشور القنصلية : ” في بارزان القنصل العام انحنى اجلالاً واكباراً امام ضريح ملا مصطفى بارزاني القائد السياسي والعسكري الذي لانظير له في تاريخ القضية الكوردية”.

الدبلوماسي الفرنسي زار المتحف الخاص بعمليات انفال البارزانیین  ايضاً ، وفي منشور مرفق بصورة الزيارة ، كتب “يحتفظ منطقة بارزان بذكرى إبادة النظام البعثي لآلاف المدنيين البارزانيين عام 1983 ” .

May be an image of nature, grass and monumentهذا ويقع مزار الخالدين الذي يضم ضريحي القائد التأريخي للامـة الكوردية ملا مصطفى بارزاني ونجله الشهيد إدريس بارزاني ، في قرية بارزان ( 155 كم شمال العاصمة أربيل) ، وبات هذا المكان محجّاً سنويّا لمئات الالاف من الزائرين من اقليم كوردستان و خارجه ومواطني و ممثلي الدول الاجنبية.

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