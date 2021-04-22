الوكالة الدولية: إيران تحولت إلى استخدام مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي بدلا من اثنتين

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تحولت إلى استخدام مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي من اثنتين سابقا في منشأة نطنز فوق الأرض لتخصيب اليورانيوم حتى 60%.

يتبع…