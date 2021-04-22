انهيار وقف اطلاق نار مؤقت وتجدد الاشتباكات بين الآسايش وميليشيا الدفاع الوطني في قامشلو

بعد ساعات قليلة من الهدوء النسبي الحذر ، تجددت الاشتباكات بشكل متقطع ، بعد منتصف ليل الأربعاء وصباح اليوم الخميس ، بين قوى الأمن الداخلي(الآسايش) وميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري في حارة الطي في قامشلو في غربي كوردستان(كوردستان سوريا)، وسط استمرار المفاوضات بين الطرفين بوساطة روسية.

وقال مصدر كوردي مطلع من المدينة : إن “عناصر ميليشيا الدفاع الوطني انتهكوا وقف اطلاق النار الذي تم بوساطة روسية وأطلقوا النار باتجاه نقاط الآسايش في حارة الطي ما أدى الى تجدد الاشتباكات بين الطرفين، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة”.

المصدر أضاف ، أن ” قوات الأسايش عقب اشتباكات منتصف الليل سيطرت على حاجز آخر لميليشيا الدفاع الوطني”.

مشيراً إلى أن “جولة جديدة من المفاوضات برعاية ضباط من مركز المصالحة الروسي جرت في مطار قامشلو مساء أمس دون التوصل إلى اتفاق نهائي حاسم”.

وكانت مدينة قامشلو تعيش منذ صباح اليوم الخميس هدوءاً حذرا وسط مخاوف من انهيار المفاوضات بين الطرفين.

وأدت الاشتباكات بين الجانبين إلى مقتل وإصابة 11 من الدفاع الوطني، إلى جانب عنصر من الآسايش، وإصابة 3 آخرين، فضلا عن إصابة 4 مدنيين بينهم امرأة.

في الاطار ، أفادت مصادر محلية بأن وجهاء من مختلف مكونات المدينة وجهوا مناشدة لقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) للتدخل وانهاء الاشتباكات الجارية قبل ان تتطور وتخرج عن السيطرة.

وكانت ميليشيا الدفاع الوطني شنت ، مساء أمس ، هجوماً على أحد حواجز الآسايش وسط قامشلو، عقب محاولة اعتقال قيادي في ميليشيا الدفاع الوطني، ما أدى إلى اندلاع اشباكات عنيفة بين الجانبين.

يذكر أن اشتباكات تجري بين الحين والآخر بين قوات الآسايش والنظام في المناطق المشتركة في قامشلو والحسكة، وتنتهي مع تدخل القوات الروسية بين الطرفين