تفاقم أزمة كورونا‮ ‬يثير مخاوف الجيش الأبيض من الإرتفاع المقلق‮ ‬

بغداد‮ – ‬قصي‮ ‬منذر

سجلت وزارة الصحة والبيئة ارتفاعا‮ ‬غير مسبوق بأصابات كورونا في‮ ‬العراق‮ ‬، مما اثار قلق الجيش الابيض من استمرار تفشي‮ ‬الجائحة وسط دعوات للمواطنين بالالتزام باجراءات الوقاية والتباعد‮ . ‬واوضح الموقف الوبائي‮ ‬اليومي‮ ‬ ‬امس (‬عدد الفحوصات المختبرية التي‮ ‬اجرتها الوزارة‮ ‬، بلغت اكثر من‮ ‬47 ‮ ‬الف عينة لحالات مشتبه باصابتها بالفايروس، حيث تم تسجيل‮ ‬8696 ‮ ‬اصابة مؤكدة في‮ ‬البلاد‮)‬، مؤكدا ان‮ (‬الشفاء بلغ‮ ‬6382 ‮ ‬حالة‮ ‬وبواقع‮ ‬38 وفاة جديدة‮)‬، لافتا الى ان ان‮ (‬اكثر من‮ ‬16 الف شخص، تلقوا جرعات اللقاح المضاد للجائحة في‮ ‬مراكز الوزارة المنتشرة في‮ ‬بغداد والمحافظات‮). ‬واكد مدير عام الصحة العامة في‮ ‬الوزارة رياض الحلفي‮ ‬،أن الموقف الوبائي‮ ‬مازال في‮ ‬خطورة بسبب عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية.وقال الحلفي‮ ‬في‮ ‬تصريح امس إن‮ (‬الموقف الوبائي‮ ‬مازال في‮ ‬خطر ولم‮ ‬يتحسن بسبب عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية‮)‬، وأضاف أن‮ (‬توفير اللقاحات‮ ‬يكون حسب الدفعات التي‮ ‬تصل للعراق‮)‬، وتابع‮ (‬لا نستطيع تلقيح‮ ‬200 الف او‮ ‬300 الف‮ ‬يوميا‮)‬، مؤكدا ان‮ (‬اللقاح‮ ‬يحتاج الى حجوزات ووقت،‮ ‬وكل فرد‮ ‬يحتاج على الاقل‮ ‬15 دقيقة‮)‬، ومضى الحلفي‮ ‬الى القول ان‮ (‬كل مركز للتلقيح لديه طاقة استيعابية محددة‮). ‬وانتقدت مفوضية حقوق الإنسان في‮ ‬العراق،‮ ‬اجراءات وزارة التربية بإعادة دوام الطلبة الحضوري‮. ‬وقال عضو المفوضية علي‮ ‬البياتي‮ ‬في‮ ‬تغريدة عبر تويتر إن‮ (‬اعادة دوام الطلبة حضوريا ونحن في‮ ‬ذروة الاصابات بعد ان كان الكترونيا‮ ‬،هو مخالف للمعايير الصحية المعمول بها عالميا‮)‬، داعيا الوزارة الى‮ (‬تكييف نفسها وتطوير التعليم الالكتروني‮ ‬الذي‮ ‬لا مهرب منه في‮ ‬المستقبل‮). ‬والقت مفارز مركز شرطة الإمام علي‮ ‬في‮ ‬مديرية شرطة محافظة البصرة،القبض على متهمين‮ ‬يعملون في‮ ‬شركة للسياحة والسفر،‮ ‬ضبطت بحوزتهم أختاماً‮ ‬مزورة لمصارف ومستشفيات وأطباء ومختبرات وأوراق فارغة عليها ختم مختبر.وقال بيان لوزارة الداخلية ‬امس إن‮ (‬المتهمين‮ ‬يقومون بموجب تلك الاوراق والأختام بتزوير نتيجة فحص فايروس كورونا للاشخاص الذين‮ ‬يرومون السفر خارج البلاد‮)‬، واضاف انه‮ (‬جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق أحكام المادة‮ ‬289‭/‬298‮ ‬من قانون العقوبات‮). ‬وقررت الحكومة الإيرانية تمديد حظر التنقل في‮ ‬المعابر الحدودية بينها وبين إقليم كردستان لمدة‮ ‬15 ‮ ‬يوماً‮ ‬أخرى،‮ ‬بعد أن تم فرض الحظر منذ أكثر من شهرين‮. ‬وقال مسؤولي‮ ‬ايراني‮ ‬في‮ ‬تصريح امس انه‮ (‬بسبب عدم انخفاض نسبة الإصابات بكورونا،‮ ‬قررنا تمديد حظر التجوال في‮ ‬معبر باشماخ لمدة‮ ‬15 ‮ ‬يوماً‮ ‬أخرى‮)‬،‮ ‬مضيفاً‮ ‬أن‮ (‬حركة التبادل التجاري‮ ‬ستبقى مستمرة‮). ‬وكان ايران قد فرضت قرار حظر التجوال السياحي‮ ‬بين منافذ حاج عمران،‮ ‬وباشماخ،‮ ‬وبرويز خان.وجاء القرار بين الجانبين،‮ ‬كأحد التدابير المتخذة للحد من انتشار كورونا.وحتى الآن لم‮ ‬يفصح أي‮ ‬من مسؤولي‮ ‬منطقتي‮ ‬ورمي‮ ‬وكرمنشاه عن أي‮ ‬مستجدات بشأن تمديد مدة حظر التجوال في‮ ‬معابر حاج عمران وبرويز خان،‮ ‬فيما لم‮ ‬يعلنوا رفع الحظر عن تلك المعابر‮. ‬وحذرت الإمارات من أنها قد تشدد الإجراءات الوقائية مع من لم‮ ‬يتلقوا التطعيم المضاد للفايروس‮ ‬،‮ ‬وذلك في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تمضي‮ ‬فيه حملتها للتطعيم على قدم وساق‮. ‬وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن‮ (‬الإمارات،‮ ‬التي‮ ‬يقطنها تسعة ملايين نسمة‮ ‬،‮ ‬وسّعت حملة التطعيم بحيث تشمل من تبدأ أعمارهم من السادسة عشرة فصاعدا،اذ قامت بتطعيم‮ ‬نحو‮ ‬65 ‮ ‬بالمئة من السكان المؤهلين لتلقي‮ ‬اللقاح‮). ‬وسجلت الإمارات اول أمس‮ ‬1903 ‮ ‬إصابات جديدة بكورونا ليصل إجمالي‮ ‬عدد من أصيبوا بالفايروس فيها إلى‮ ‬500860 ،‮ ‬توفي‮ ‬منهم‮ ‬1559‮.‬

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