تفاقم أزمة كورونا‮ ‬يثير مخاوف الجيش الأبيض من الإرتفاع المقلق‮ ‬

بغداد – قصي منذر
سجلت وزارة الصحة والبيئة ارتفاعا غير مسبوق بأصابات كورونا في العراق ، مما اثار قلق الجيش الابيض من استمرار تفشي الجائحة وسط دعوات للمواطنين بالالتزام باجراءات الوقاية والتباعد . واوضح الموقف الوبائي اليومي امس (عدد الفحوصات المختبرية التي اجرتها الوزارة ، بلغت اكثر من 47 الف عينة لحالات مشتبه باصابتها بالفايروس، حيث تم تسجيل 8696 اصابة مؤكدة في البلاد)، مؤكدا ان (الشفاء بلغ 6382 حالة وبواقع 38 وفاة جديدة)، لافتا الى ان ان (اكثر من 16 الف شخص، تلقوا جرعات اللقاح المضاد للجائحة في مراكز الوزارة المنتشرة في بغداد والمحافظات). واكد مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي ،أن الموقف الوبائي مازال في خطورة بسبب عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية.وقال الحلفي في تصريح امس إن (الموقف الوبائي مازال في خطر ولم يتحسن بسبب عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية)، وأضاف أن (توفير اللقاحات يكون حسب الدفعات التي تصل للعراق)، وتابع (لا نستطيع تلقيح 200 الف او 300 الف يوميا)، مؤكدا ان (اللقاح يحتاج الى حجوزات ووقت، وكل فرد يحتاج على الاقل 15 دقيقة)، ومضى الحلفي الى القول ان (كل مركز للتلقيح لديه طاقة استيعابية محددة). وانتقدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اجراءات وزارة التربية بإعادة دوام الطلبة الحضوري. وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة عبر تويتر إن (اعادة دوام الطلبة حضوريا ونحن في ذروة الاصابات بعد ان كان الكترونيا ،هو مخالف للمعايير الصحية المعمول بها عالميا)، داعيا الوزارة الى (تكييف نفسها وتطوير التعليم الالكتروني الذي لا مهرب منه في المستقبل). والقت مفارز مركز شرطة الإمام علي في مديرية شرطة محافظة البصرة،القبض على متهمين يعملون في شركة للسياحة والسفر، ضبطت بحوزتهم أختاماً مزورة لمصارف ومستشفيات وأطباء ومختبرات وأوراق فارغة عليها ختم مختبر.وقال بيان لوزارة الداخلية امس إن (المتهمين يقومون بموجب تلك الاوراق والأختام بتزوير نتيجة فحص فايروس كورونا للاشخاص الذين يرومون السفر خارج البلاد)، واضاف انه (جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق أحكام المادة 289/298 من قانون العقوبات). وقررت الحكومة الإيرانية تمديد حظر التنقل في المعابر الحدودية بينها وبين إقليم كردستان لمدة 15 يوماً أخرى، بعد أن تم فرض الحظر منذ أكثر من شهرين. وقال مسؤولي ايراني في تصريح امس انه (بسبب عدم انخفاض نسبة الإصابات بكورونا، قررنا تمديد حظر التجوال في معبر باشماخ لمدة 15 يوماً أخرى)، مضيفاً أن (حركة التبادل التجاري ستبقى مستمرة). وكان ايران قد فرضت قرار حظر التجوال السياحي بين منافذ حاج عمران، وباشماخ، وبرويز خان.وجاء القرار بين الجانبين، كأحد التدابير المتخذة للحد من انتشار كورونا.وحتى الآن لم يفصح أي من مسؤولي منطقتي ورمي وكرمنشاه عن أي مستجدات بشأن تمديد مدة حظر التجوال في معابر حاج عمران وبرويز خان، فيما لم يعلنوا رفع الحظر عن تلك المعابر. وحذرت الإمارات من أنها قد تشدد الإجراءات الوقائية مع من لم يتلقوا التطعيم المضاد للفايروس ، وذلك في الوقت الذي تمضي فيه حملتها للتطعيم على قدم وساق. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن (الإمارات، التي يقطنها تسعة ملايين نسمة ، وسّعت حملة التطعيم بحيث تشمل من تبدأ أعمارهم من السادسة عشرة فصاعدا،اذ قامت بتطعيم نحو 65 بالمئة من السكان المؤهلين لتلقي اللقاح). وسجلت الإمارات اول أمس 1903 إصابات جديدة بكورونا ليصل إجمالي عدد من أصيبوا بالفايروس فيها إلى 500860 ، توفي منهم 1559.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط