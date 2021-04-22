خبير أمني: استهداف القوات الأمريكية يعطيها المبرر لإعادة العراق للفصل السابع

أكد الخبير الأمني أمير الساعدي، اليوم الأربعاء، أن استمرار استهداف قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية، وعدم استطاعة الحكومة توفير الحماية لتلك القوات، والتي هي ملزمة بتوفير الحماية لها، يفسح المجال أمام تحرك بمجلس الأمن الدولي لإعادة العراق إلى الفصل السابع، مشيراً إلى أن العراق ما يزال تحت حكم الفصل السادس، وأن هذا يفسح المجال لتدخل عسكري على غرار التدخل في عام ٢٠٠٣.

أمير الساعدي

وأوضح الساعدي أن «الحكومة العراقية قد تكون مضطرة إلى استخدام القوة من أجل فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، حيث أنها حاولت فرض هيبة الدولة من خلال سيادة القانون، ولكنها لم تستطع تحقيق ذلك، وبالتالي فإن هذا الخيار قد يكون خيارها الوحيد».

مبيناً بأن «القوات الأمريكية تضغط باتجاه أن تتحرك الحكومة لوقف الهجمات، وقد تلجأ هي لاستخدام القوة، ما قد يشعل مواجهة مسلحة بينها وبين الفصائل، ما يؤخر واقعاً عملية انسحابها، وهنا على تلك الفصائل أن تعطي للحكومة الفرصة التي منحت لها عند تشكيلها، من قبل قوى سياسية قريبة من تلك الفصائل».

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