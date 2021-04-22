عالية نصيف: على الحكومة إلغاء معظم القروض الخارجية نظراً لارتفاع اسعار النفط وإمكانية سد أكثر من نصف العجز في الموازنة

أكدت النائبة عالية نصيف أن على الحكومة إلغاء معظم القروض الخارجية ومن بينها قرضي بنك الاستيراد والتصدير الهندي والقرض السويدي، مبينة ان استمرار ارتفاع اسعار النفط حتى نهاية الشهر المقبل سيساهم في سد أكثر من نصف العجز الموجود في الموازنة .

وقالت في بيان اليوم :” ان الارتفاع المستمر في سعر النفط قد ألغى الحاجة الى إبقاء البلد مكبلاً بالقروض الخارجية التي تترتب عليها فوائد مرتفعة تستنزف الاقتصاد العراقي، وفي حال استمرار ارتفاع سعر النفط حتى نهاية الشهر المقبل سنكون قد عوضنا عن نصف العجز الموجود في الموازنة المالية “.

وبينت نصيف :” ان أمام الحكومة اليوم فرصة لإلغاء تسعين بالمائة من هذه القروض وفي مقدمتها ذات نسب الفائدة المرتفعة، وخصوصاً قرض بنك الاستيراد والتصدير الهندي والقرض السويدي “.

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