مسرور بارزاني : مستعدون لتنفيذ مشاريع مشتركة مع الكهرباء الاتحادية

العراق يمتلك موارد مادية وبشرية غنية لو اُستثمرت سينعكس إيجابا على حياة المواطنين

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الخميس 22 أبريل/ نيسان ، وزير الكهرباء في الحكومة الاتحادية ماجد حنتوش.

وفي الاجتماع ، جرى التباحث حول وضع الطاقة الكهربائية في العراق وإقليم كوردستان، كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين والجهود المبذولة لزيادة إنتاج الطاقة في محطات التوليد.

وابدى رئيس الحكومة الاستعداد التام للتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء الاتحادية والشبكة الوطنية لتنفيذ المشاريع الكهربائية المشتركة، مشيرا الى أن العراق يمتلك موارد مادية وبشرية غنية إذا ما تم استثمارها جيداً ، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تحسين حياة المواطنين عموماً والكهرباء على وجه خاص.

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