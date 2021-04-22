هيئة الاستثمار تستغني عن خطة الإحياء وتسحب 1128 مشروعاً متلكئاً

بغداد/ خضر الياس ناهض

بقيت الجزرات المحاذية لطريق قناة الجيش صحراء قاحلة بعد أكثر من 10 سنوات على إطلاق مشروع استثماري يحولها الى منتجعات!

ويمثل هذا المشروع واحداً من المشاريع الاستثمارية التي أوقف عجلتها الفساد وسوء الإدارة.

وعلى مقربة من طريق القناة، سلم مستثمر عددا قليلا من الشقق السكنية من ضمن مئات الشقق التي كان مقررا لها ان تنجز قبل سنوات ضمن ما يعرف بمشروع “مجمع الزهور” الاستثماري.

وقال سكان في المجمع لـ(المدى) ان “خطوط الطاقة الكهربائية لم تصل الى المجمع حتى الآن، وانهم يعتمدون على مولدات صغيرة وفرها المستثمر”.

وعلى منصة يوتيوب أظهرت العديد من التسجيلات تجمعات لموظفين محتجين على تأخر تسليم شققهم السكنية رغم انتظامهم في التسديد الشهري.

وفي مناطق شرقي العاصمة استغلت جهات مسلحة تابعة لأحزاب ضعف السلطة وباعت أراض تابعة للدولة الى مدنيين وتحولت لاحقا الى احياء سكنية مكتملة.

كان مقرراً لهذه الأراضي ان تضم واحدة من أكبر محطات الصرف الصحي، وبالوضع الحالي حرمت منطقة شرق القناة من مشاريع التطوير.

وقال مصدر في مجلس محافظة بغداد لـ(المدى) أمس، ان أكثر من 800 مشروع متلكئ في العاصمة فقط، مبينا ان سبب توقف أغلب هذه المشاريع هو غياب التمويل.

واستغنت هيئة الاستثمار عن خطة كانت تعد لها منذ مدة لإعادة إحياء المشاريع المتلكئة.

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، بإلغاء أكثر من ألف إجازة استثمار لمشاريع متلكئة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (المدى)، ان “ذلك جاء خلال زيارته لهيئة الاستثمار واطلاعه على سير العمل والعقبات التي تواجه الاستثمار في البلاد”.

واضاف البيان ان “الكاظمي وجه بالغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0- 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك 1128 مشروعا”.

كما وجه رئيس الوزراء، بالالتزام التام بتطبيق احكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الانذارات للمشاريع غير المكتملة وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الاشراف ومتابعة تطبيق الإجراءات.

ووفقا للبيان، وجه الكاظمي أيضا بسحب الاجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الانجاز.

وقبل نحو 3 أشهر، كشفت هيئة الاستثمار الوطنيّة، عن رؤيتها لإعادة إحياء المشاريع الاستثمارية المتلكئة.

وقالت رئيسة هيئة الاستثمار الوطنيّة، سُهى داود النجار، إن “الهيئة لديها رؤية وخطة لإعادة إحياء المشاريع الاستثمارية المتلكئة والمتوقفة خلال السنوات الماضية في عموم البلاد ولجميع القطاعات والتي منحت كفرص استثمارية من أجل إعادة ترتيبها حيث يوجد نوعان من المشاريع، الأول وصل إلى نسب إنجاز متفاوتة تتراوح بين 10 الى 90 % والثاني نسب الإنجاز فيه 0 % “.

وأضافت أن “من ضمن خطط الهيئة البدء بتنفيذ المشاريع ذات نسب الإنجاز 0% بعد تحديد أسباب عدم إنجازها، فإذا كانت غير مقنعة، سنلجأ إلى سحب الإجازة الاستثمارية، أما إذا كانت الأسباب في إطار الدولة فان الهيئة ستعمل بالتعاون مع المستثمر والهيئات الحكومية الأخرى لتذليل تلك المعوقات”.

وأشارت إلى أن “المشاريع التي وصلت إلى نسب إنجاز متفاوتة نجد في معظم الأحيان السبب يعود إلى النقص في التمويل والظروف القاهرة التي مرت بها البلاد، إذ يصار إلى إعطاء المستثمر مصادر تمويل أخرى أو إعادة عرض المشروع كفرصة استثمارية بوجود المستثمر لتشجيع الشراكة مع المستثمرين”.

واشارت النجار حينها إلى أن “القوانين والتشريعات فيها بعض المشكلات والمعوقات، إلا أنها ليست سيئة ويمكن العمل بها”، موضحة أن “المشكلة الرئيسة تكمن في تضارب بعض تلك التشريعات التي تواجهها الهيئة عند التنفيذ”.

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