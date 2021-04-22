وزير النفط يتحدث عن فرص عمل لذوي الشهداء

أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، أمس الأربعاء، السعي لتوفير فرص عمل لأبناء عائلات الشهداء، مؤكداً أن ذلك سيكون وفق الإجراءات والتعليمات.

وقال عبد الجبار، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم الدعم إلى عائلات الشهداء”.وتابع، “الوزارة تعمل على توفير فرص عمل لأبناء هذه العائلات، وفق الإجراءات والتعليمات والموافقات الأصولية”.

وأشار عبد الجبار، إلى أن “الفرص سوف تعلن عنها الوزارة، وتتولى تبليغ أصحاب الشأن عند انجاز تلك الإجراءات”، مشدّداً على “استمرار الدعم لشرائح المجتمع العراقي”.

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