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الصحة: اللقاح سيكون إجبارياً في هذه الدوائر

أكدت وزارة الصحة، الخميس، أن الدوائر المزدحمة في العراق سيكون فيها اللقاح إجبارياً، مشيرة الى أن الموجة الحالية من كورونا مثل سابقتها قد لا تستمر فترة أطول من شهر.

وقال مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة هيثم العبيدي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، “نحن الآن في قمة المنحنى الوبائي ووصلنا لأعلى معدل إصابات بـ 7-8 آلاف حالة يومياً”.

وأضاف أن “الموجة الحالية مثل سابقتها قد لا تستمر فترة أطول من شهر ويبدأ المنحنى بالهبوط”، معتبراً أن “اللقاح المضاد ل‍كورونا ضروري جداً في الفترة الحالية وكل اللقاحات المتوفرة آمنة وفعالة”.

ولفت العبيدي الى أنه “في كل دول العالم قد يكون اللقاح إجبارياً وعلى الأقل في المطارات وأغلب مواطني العالم يرومون السفر وسيلجأون للقاح كورونا ليكونوا بأمان”، لافتاً الى أن “الدوائر المزدحمة في العراق سيكون فيها اللقاح إجبارياً”.

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