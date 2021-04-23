كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا عن وجود توجه لشمول المحاضرين الذين ليس لديهم أوامر مباشرة في الخدمة بقرار مجلس الوزراء الخاص بتحويلهم إلى عقود.وقال العطا في بيان امس إن (قرار مجلس الوزراء شمل جميع المحاضرين الذين لديهم أوامر إدارية كمباشرة في الخدمة)، مؤكدا ان (المحافظة تسعى لاستيعاب الجميع ،والعمل على ارسال اسماء المحاضرين الذين ليس لديهم أوامر إدارية الى مجلس الوزراء من أجل شمولهم بالعقد)،لافتا الى ان (الاستحقاق المالي للمحاضرين ،سيكون من تاريخ توقيع العقد مع استمرارهم في الخدمة لغاية توفير الدرجة الوظيفية وتحويلهم الى الملاك الدائم). كما شارك المحافظ في إجتماع الدورة الثانية لمجلس أمناء صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية.
وذكر البيان ان (العطار شارك في إجتماع الدورة الثانية لمجلس أمناء صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من الارهاب ،الذي يترأسه محمد هاشم العاني، وحضره الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية حسين عبد الامير بكه، وعدد من المحافظين ووكلاء الوزارات المعنية)، واضاف ان (الاجتماع ناقش المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع في المحافظات التي تعرضت لضرر الإرهاب، فضلا عن مناقشة كتاب وزارة المالية الخاص بألغاء الاعفاءات والأستثناءات الكمركية والضريبية، وأثره على عمل المشاريع، ولاسيما الممولة من قبل المنح والمساعدات الدولية). وفي النجف كشف قسم الأمتحانات في المديرية العامة للتربية في محافظة النجف عن حدوث اكثر من 150 حالة غش للذكور والإناث ، في الامتحانات التمهيدية للدراسة الابتدائية -المتوسطة -الاعدادية .
واوضح مدير قسم الامتحانات حيدر الزويني في تصريح أمس الأربعاء أن (الامتحانات التمهيدية جرت بإنسيابية عالية وفق التعليمات والضوابط المتبعة من قبل وزارة التربية ، وأن حالات الغش ومنها الغش الالكتروني ، تحدث في جميع الأمتحانات ويتم الكشف عنها من خلال الاجهزة الالكترونية الخاصة بكشف الغش) . لافتاً الى أن (الأمتحانات التمهيدية أنطلقت في الثالث من نيسان الحالي بمشاركة اكثر من 16 الف طالب وطالبة موزعين على 169 مركزاً في عموم المحافظة) .
العطا يكشف عن تحرّك لإنصاف المحاضرين
كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا عن وجود توجه لشمول المحاضرين الذين ليس لديهم أوامر مباشرة في الخدمة بقرار مجلس الوزراء الخاص بتحويلهم إلى عقود.وقال العطا في بيان امس إن (قرار مجلس الوزراء شمل جميع المحاضرين الذين لديهم أوامر إدارية كمباشرة في الخدمة)، مؤكدا ان (المحافظة تسعى لاستيعاب الجميع ،والعمل على ارسال اسماء المحاضرين الذين ليس لديهم أوامر إدارية الى مجلس الوزراء من أجل شمولهم بالعقد)،لافتا الى ان (الاستحقاق المالي للمحاضرين ،سيكون من تاريخ توقيع العقد مع استمرارهم في الخدمة لغاية توفير الدرجة الوظيفية وتحويلهم الى الملاك الدائم). كما شارك المحافظ في إجتماع الدورة الثانية لمجلس أمناء صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية.