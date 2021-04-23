العطا‮ ‬يكشف عن تحرّك لإنصاف المحاضرين

كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا عن وجود توجه لشمول المحاضرين الذين ليس لديهم أوامر مباشرة في‮ ‬الخدمة بقرار مجلس الوزراء الخاص بتحويلهم إلى عقود.وقال العطا في‮ ‬بيان ‬امس إن‮ (‬قرار مجلس الوزراء شمل جميع المحاضرين الذين لديهم أوامر إدارية كمباشرة في‮ ‬الخدمة‮)‬، مؤكدا ان‮ (‬المحافظة تسعى لاستيعاب الجميع‮ ‬،والعمل على ارسال اسماء المحاضرين الذين ليس لديهم أوامر إدارية الى مجلس الوزراء من أجل شمولهم بالعقد‮)‬،لافتا الى ان‮ (‬الاستحقاق المالي‮ ‬للمحاضرين‮ ‬،سيكون من تاريخ توقيع العقد مع استمرارهم في‮ ‬الخدمة لغاية توفير الدرجة الوظيفية وتحويلهم الى الملاك الدائم‮). ‬كما شارك المحافظ في‮ ‬إجتماع الدورة الثانية لمجلس أمناء صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية‮. ‬

وذكر البيان ان‮ (‬العطار شارك في‮ ‬إجتماع الدورة الثانية لمجلس أمناء صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من الارهاب‮ ‬،الذي‮ ‬يترأسه محمد هاشم العاني،‮ ‬وحضره الوكيل الفني‮ ‬لوزارة الموارد المائية حسين عبد الامير بكه،‮ ‬وعدد من المحافظين ووكلاء الوزارات المعنية‮)‬، واضاف ان‮ (‬الاجتماع ناقش المشاكل والمعوقات التي‮ ‬تواجه تنفيذ المشاريع في‮ ‬المحافظات التي‮ ‬تعرضت لضرر الإرهاب،‮ ‬فضلا عن مناقشة كتاب وزارة المالية الخاص بألغاء الاعفاءات والأستثناءات الكمركية والضريبية،‮ ‬وأثره على عمل المشاريع،‮ ‬ولاسيما الممولة من قبل المنح والمساعدات الدولية‮). ‬وفي‮ ‬النجف كشف قسم الأمتحانات في‮ ‬المديرية العامة للتربية في‮ ‬محافظة النجف عن حدوث اكثر من‮ ‬150 حالة‮ ‬غش للذكور والإناث‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬الامتحانات التمهيدية للدراسة الابتدائية‮ -‬المتوسطة‮ -‬الاعدادية‮ .‬

واوضح مدير قسم الامتحانات‮ ‬حيدر الزويني‮ ‬في‮ ‬تصريح‮ ‬أمس الأربعاء أن‮ (‬الامتحانات التمهيدية جرت بإنسيابية عالية وفق التعليمات والضوابط المتبعة من قبل وزارة التربية‮ ‬،‮ ‬وأن حالات الغش ومنها الغش الالكتروني‮ ‬،‮ ‬تحدث في‮ ‬جميع الأمتحانات ويتم الكشف عنها من خلال الاجهزة الالكترونية الخاصة بكشف الغش‮) . ‬لافتاً‮ ‬الى أن‮ (‬الأمتحانات التمهيدية أنطلقت في‮ ‬الثالث من نيسان الحالي‮ ‬بمشاركة اكثر من‮ ‬ 16 الف طالب وطالبة موزعين على‮ ‬ 169 مركزاً‮ ‬في‮ ‬عموم المحافظة‮) .‬

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