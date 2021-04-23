الكاظمي لمسؤول روسي: العراق يختط سياسة الانفتاح على كل الشركاء

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، خلال استقباله نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف، أن العراق يختط سياسة الانفتاح على كل الشركاء الدوليين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان “الوفد الروسي نقل للكاظمي تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتطلعه الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.”

واضاف “كما نقل الوفد الى رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية من رئيس حكومة روسيا الاتحادية السيد ميخائيل ميشوستين تتعلق بتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين العراق وروسيا وفتح افاق اوسع للشراكة الثنائية”.

وتابع البيان بان “الكاظمي رحب بالوفد الروسي مؤكدًا على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين لما فيها من بعد تاريخي وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين”.

واوضح ان “اللقاء شهد بحث الأوضاع الدولية والإقليمية وخاصة الوضع في سوريا، وجهود العراق التي تصب في صالح التهدئة وخلق تنمية مستدامة ترسخ السلام والاستقرار”.

فيما اشار الى ان “الجانبين بحثا التعاون المشترك في مجال مكافحة الارهاب والتطرف والجهود المبذولة في هذا الشأن ، ودعم العراق في معركته للقضاء على بقايا فلول الارهاب”.

واكد الكاظمي خلال اللقاء، ان “العراق يختط سياسة الانفتاح على كل الشركاء الدوليين، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الدولية، وان الفرصة متاحة لمزيد من مشاركة الشركات الروسية في هذا المجال، وبما يدعم التبادل التجاري بين العراق وروسيا، فضلا عن التعاون في المجال الصحي وتوفير اللقاحات الروسية لمواجهة جائحة كورونا بشكلٍ مباشر من مصادرها”.

كما جرت بحسب البيان “مناقشة الدعم الذي يمكن ان تقدمه روسيا الاتحادية لدعم العملية الانتخابية في العراق، وعملية توفير المراقبين الدوليين”.

ولفت البيان الى انه “جرى الإتفاق على ان تعقد اللجنة العراقية الروسية المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني اجتماعاتها في وقت قريب”.

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