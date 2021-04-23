النزاهة تضبط حالات تلاعب وتزوير‮ ‬في‮ ‬كربلاء وميسان‮ ‬

عزل‮ ‬27 موظفاً‮ ‬في‮ ‬العدل بسبب مخالفات قانونية‮ ‬

كربلاء‮ – ‬محمد فاضل ظاهر

ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية حالتي‮ ‬تلاعب في‮ ‬مديرية التسجيل العقاري‮ ‬الأولى ودائرة البريد والتوفير في‮ ‬محافظة كربلاء‮. ‬وقالت الهيئة في‮ ‬بيان ‬امس أن‮ (‬فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في‮ ‬المحافظة‮ ‬،انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري‮ ‬الأولى‮ ‬، حيث تمكن من ضبط أحد الموظفين‮ ‬،لتلاعبه في‮ ‬سجلات وإضبارة وسندات وفضاء رصيف عائدٍ‮ ‬إلى بلدية المحافظة،‮ ‬وقيامه بإضافة مساحات تابعة للبلدية وتسجيلها باسم صاحبة أحد العقارات‮)‬، ولفت الى ان‮ (‬ضبط أصل معاملة البيع وصورتي‮ ‬قيد العقار نموذج‮ ‬23 ‮ ‬و25 ‮ ‬المسجّلين باسم صاحبة العقار الذي‮ ‬تصل قيمته إلى مليار‮ ‬و245 ‮ ‬مليون دينار‮)‬، وتابع ان‮ (‬الفريق ذاته تمكن من ضبط موظَّفين اثنين في‮ ‬دائرة بريد وتوفير المحافظة‮ ‬،لقيامهما بسحب مبالغ‮ ‬مالية من حسابات المُواطنين عن طريق التلاعب والتزوير،‮ ‬مُستغلين عدم مراجعة المُواطنين لحساباتهم والتوقيع بدلاً‮ ‬منهم،‮ ‬وأسفرت العملية عن ضبط أصل وصلي‮ ‬سحب المبالغ‮)‬، مشيرا الى‮ (‬تنظيم محضري‮ ‬ضبط في‮ ‬العمليتين اللتين نفذتا بموجب مذكرتين قضائيتين،‮ ‬وعرضهما رفقة المُتهمين على قاضي‮ ‬محكمة تحقيق كربلاء المُختصة بقضايا النزاهة، الذي‮ ‬قرر توقيفهم وفقاً‮ ‬لأحكام المادتين‮ ‬289 ‮ ‬و315 ‮ ‬من قانون العقوبات‮). ‬وفي‮ ‬ميسان‮ ‬، تمكنت الهيئة من تنفيذ عمليتي‮ ‬ضبط لأوليات عقارين مستأجرين عائدين لبلدية العمارة، لوجود مخالفات في‮ ‬عقدي‮ ‬الاستئجار‮. ‬وذكر البيان ان‮ (‬فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في‮ ‬ميسان‮ ‬، تمكن من ضبط إضبارة وأوليات عقارٍ‮ ‬يقع على نهر دجلة‮ ‬،قامت بلدية العمارة بتأجيره خلافاً‮ ‬للقانون،‮ ‬كما تم ضبط عقد الإيجار وأولياته‮)‬، مؤكدا ان‮ (‬مدّة عقد التأجير‮ ‬15 ‮ ‬سنة‮ ‬،ببدل إيجار سنوي‮ ‬قدره‮ ‬12 ‮ ‬مليون دينار‮)‬، مبينا ان‮ (‬التحقيقات الأولية التي‮ ‬أجراها الفريق‮ ‬،كشفت أن مساحة العقار بموجب العقد‮ ‬500 ‮ ‬متر مربع‮ ‬،في‮ ‬حين إن المساحة الحقيقية التابعة إلى البلديّة هي‮ ‬385 متر مربع‮)‬،‮ ‬مضيفا‮ (‬ما تبقى من مساحة‮ ‬يخص دائرةً‮ ‬أخرى،‮ ‬وهي‮ ‬المخالفة التي‮ ‬ارتكبتها مديرية بلدية العمارة بتأجير مساحة العقار كافة دون موافقاتٍ‮ ‬رسميّة‮)‬، ومضى البيان الى القول ان‮ (‬الفريق نفسه ضبط إضبارة وأوليات عقارٍ‮ ‬يقع في‮ ‬إحدى المقاطعات التابعة بلدية العمارة،‮ ‬لقيام مديرية البلدية بإحالة قطعة الأرض، لغرض إنشاء محطة وقود عليها خلافاً‮ ‬للقانون،‮ ‬رغم وقوعها على خط أنبوب نفطي‮)‬، ولفت الى انه‮ (‬تم تنظيم محضري‮ ‬ضبط أصوليين بالعمليتين وعرضهما رفقة الأوراق التحقيقية الأولية على قضاة التحقيق المختصين، لاتّخاذ الإجراءات القانونية المناسبة‮). ‬فيما اعلنت وزارة العدل،‮ ‬ان وزيرها سالار عبد الستار،‮ ‬عزل‮ ‬27‮ ‬موظفاُ‮ ‬،وذلك لارتكابهم مخالفات قانونية واخلالهم بالمصلحة العامة.وذكر بيان للوزارة امس ان‮ (‬عبد الستار قام بعزل‮ ‬27 ‮ ‬موظفاً‮ ‬منذ تسلمه الوزارة وحتى الان، استنادا لاحكام المادة‮ ‬11‮/‬اولا من قانون انضباط موظفي‮ ‬الدولة والقطاع العام رقم‮ ‬14‮ ‬لعام‮ ‬1991‮ ‬وذلك لارتكابهم مخالفات قانونية واخلالهم بالمصلحة العامة‮). ‬واكد عبد الستار انه‮ (‬ماضٍ‮ ‬في‮ ‬عزل أي‮ ‬موظف تثبت عليه مخالفات او تتسبب بضرر للمصلحة العامة‮ ‬،وان هذه الاجراءات تأتي‮ ‬للحفاظ على سمعة الوزارة وموظفيها وممتلكات المواطنين التي‮ ‬تعد أمانة‮)‬، مشيدا بـ‮ (‬عمل الموظفين الكفوئين الذين‮ ‬ينجزون اعمالهم بكل تفاني‮ ‬وأخلاص‮ ‬،وانه وجه كل مدراء الدوائر العدلية برفع أسمائهم من أجل تكريمهم‮). ‬

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