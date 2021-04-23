حكومة كوردستان تؤكد التزامها بسيادة القانون واستقلال القضاء وحرية الصحافة

رداً على تقرير نشرته منظمة ‹هيومن رايتس ووتش›، قال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، اليوم الخميس، إن حكومة الإقليم ملتزمة كلياً بسيادة القانون واستقلال القضاء وحرية الصحافة والإعلام.

زيباري قال في بيان: «إن القضاء في إقليم كوردستان مستقل عن الحكومة والمؤسسات السياسية، كذلك حكومة إقليم كوردستان لا تتدخل في عمل القضاء، وأية أوامر اعتقال تصدر فقط عن المحاكم».

وكان زيباري يرد على عدة اتهامات منافية للحقيقة أوردتها منظمة ‹هيومن رايتس ووتش›، في قضية اعتقال عدد من المتهمين بجرم التجسس.

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