Posted on by

زيدان والخفاجي‮ ‬يبحثان معالجة الإشكاليات‮ ‬التي‮ ‬رافقت التظاهرات

قروض سكنية لأهالي‮ ‬ذي‮ ‬قار بلا فوائد وبمدة تسديد‮ ‬20عاماً‮ ‬

‬الناصرية‮ – ‬باسم الركابي

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان‮ ‬،محافظ ذي‮ ‬قار احمد‮ ‬غني‮ ‬الخفاجي‮ ‬،وبحثا إجراءات القضاء في‮ ‬معالجة الإشكاليات القانونية التي‮ ‬رافقت التظاهرات‮ . ‬وقال بيان للمجلس  ‬امس ان‮ (‬الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي‮ ‬جمعمها في‮ ‬بغداد‮ ‬، إجراءات القضاء في‮ ‬معالجة الإشكاليات القانونية التي‮ ‬رافقت التظاهرات في‮ ‬المحافظة وكيفية معالجتها‮). ‬وكشف الخفاجي‮ ‬عن اطلاق قروض صناعية وتجارية واسكانية وزراعية بقيمة تتجاوز‮ ‬304 ‮ ‬مليارات‮  ‬دينار لأبناء المحافظة‮. ‬وقال الخفاجي‮ ‬عقب لقاء جمعه برئيس هيئة المستشارين في‮ ‬رئاسة الوزراء عبد الكريم الفيصل ان‮ (‬المحافظة حصلت على قروض صناعية وخدمية وترفيهية،‮ ‬بقيمة‮ ‬ 241 ‮ ‬مليار دينار‮ ‬،‮ ‬للمستثمرين من ابناء المحافظة والراغبين بتنفيذ مشاريع صناعية او خدمية او استثمارية،‮ ‬وبفائدة منخفضة مع مدة اعفاء تصل الى ثلاث اعوام وبمدة سداد تصل الى خمسة عشر عاماً‮)‬، مبينا ان‮ (‬هذه القروض تأتي‮ ‬ضمن مبادرة البنك المركزي‮ ‬العراقي،‮ ‬وهي‮ ‬مفتوحة لجميع ابناء المحافظة الراغبين بالاستثمار والعمل في‮ ‬حدود المحافظة‮)‬، مؤكدا‮ (‬تخصيص اكثر من‮  ‬120 ‮ ‬مليار دينار كقروض اسكانية ضمن المبادرة‮ ‬،‮ ‬حيث سيجري‮ ‬تمويل صندوق الإسكان في‮ ‬ذي‮ ‬قار بنحو‮ ‬79 ‮ ‬مليار دينار،‮ ‬تصرف للمواطنين الراغبين بإنشاء وحدات سكنية وبواقع‮ ‬75 ‮ ‬مليون دينار وبتسديد‮ ‬يصل الى‮ ‬20 ‮ ‬عاماً،‮ ‬مع اعفاء من الفوائد،‮ ‬كما تم تخصيص‮ ‬59 ‮ ‬مليار دينار لفرع المصرف العقاري‮ ‬، اذ سيتم اقراض الراغبين بإنشاء وحدات اسكانية مبلغ‮ ‬مئة مليون دينار دون فوائد،‮ ‬أو‮  ‬الراغبين بشراء وحدات سكنية من المجمعات السكنية‮ ‬،‮ ‬وسيكون تمويل القرض لشراء الوحدة السكنية من المجمعات‮ ‬125 مليون دينار بدون فائدة‮)‬،  ولفت الخفاجي‮ ‬الى ان‮ (‬هناك قروضا زراعية بقيمة‮ ‬17 ‮ ‬مليار دينار‮ ‬،اطلقت لفلاحي‮ ‬ومزارعي‮ ‬المحافظة‮ ‬،وبإمكانهم ان‮ ‬يتقدموا للحصول عليها من المصارف ذات العلاقة‮)‬، وتابع ان‮ (‬البنك وعد بزيادة قروض ذي‮ ‬قار بعد نفاد هذه الدفعة‮). ‬
كما التقى المحافظ بوزير الكهرباء ماجد مهدي‮ ‬،وناقشا المشاكل التي‮ ‬تعاني‮ ‬منها ذي‮ ‬قار والقطوعات الحاصلة فيها والمعوقات الأخرى‮ . ‬ونقل البيان عن الخفاجي‮ ‬القول ان‮ (‬الوزير وجه بان‮ ‬يكون هناك اهتمام خاص بمجال الطاقة واستثناء المحافظة من القطع المبرمج خلال المدة المقبلة‮). ‬واعلن الخفاجي‮ ‬في‮ ‬وقت سابق عن اسماء تشكيلته الإدارية الجديدة‮ . ‬واوضح البيان انه‮ (‬تم اختيار علي‮ ‬فاروق العبيدي‮ ‬لمنصب المعاون الفني‮ ‬ورافع فائق سفاح الخيكاني‮ ‬لمنصب المعاون لشؤون الخدمات وتكليف وغسان حسن حمود معاون المحافظ لشؤون التخطيط وعباس جابر مكطوف لشؤون المتابعة‮)‬، واضاف ان‮ (‬هيئة المستشارين تضم هادي‮ ‬فليح حسن وخالد كاطع الفرطوسي‮ ‬لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية وكامل فرحان لشؤون التربية والتعليم وحيدر سعدي‮ ‬لشؤون المواطنين وعايد فليح راضي‮ ‬لشؤون الامن ومحمد جاسم الصائغ‮ ‬لشؤون الرياضة وعلي‮ ‬عبد عيد لشؤون الثقافة والفنون وشذى خضر القيسي‮ ‬لشؤون المراة والطفل ومنتهى‮ ‬غازي‮ ‬صاحب لشؤون الاستثمار وصالح خليوين الزهيري‮ ‬للشؤون القانونية وعلي‮ ‬مهدي‮ ‬عجيل لشؤون عوائل الشهداء والجرحى‮). ‬من جانبه‮ ‬، الاستشاري‮ ‬في‮ ‬المحافظة عبد الرضا سعود انه‮ (‬صدر امر باعفاء كاظم موسى من منصبه كقائممقام لمدينة الرفاعي‮ ‬، وان المحافظ سيشغل المنصب من موقع ادنى‮). ‬
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close