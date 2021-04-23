زيدان والخفاجي‮ ‬يبحثان معالجة الإشكاليات‮ ‬التي‮ ‬رافقت التظاهرات

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قروض سكنية لأهالي ذي قار بلا فوائد وبمدة تسديد 20عاماً
الناصرية – باسم الركابي
استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ،محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي ،وبحثا إجراءات القضاء في معالجة الإشكاليات القانونية التي رافقت التظاهرات . وقال بيان للمجلس امس ان (الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جمعمها في بغداد ، إجراءات القضاء في معالجة الإشكاليات القانونية التي رافقت التظاهرات في المحافظة وكيفية معالجتها). وكشف الخفاجي عن اطلاق قروض صناعية وتجارية واسكانية وزراعية بقيمة تتجاوز 304 مليارات دينار لأبناء المحافظة. وقال الخفاجي عقب لقاء جمعه برئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء عبد الكريم الفيصل ان (المحافظة حصلت على قروض صناعية وخدمية وترفيهية، بقيمة 241 مليار دينار ، للمستثمرين من ابناء المحافظة والراغبين بتنفيذ مشاريع صناعية او خدمية او استثمارية، وبفائدة منخفضة مع مدة اعفاء تصل الى ثلاث اعوام وبمدة سداد تصل الى خمسة عشر عاماً)، مبينا ان (هذه القروض تأتي ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي، وهي مفتوحة لجميع ابناء المحافظة الراغبين بالاستثمار والعمل في حدود المحافظة)، مؤكدا (تخصيص اكثر من 120 مليار دينار كقروض اسكانية ضمن المبادرة ، حيث سيجري تمويل صندوق الإسكان في ذي قار بنحو 79 مليار دينار، تصرف للمواطنين الراغبين بإنشاء وحدات سكنية وبواقع 75 مليون دينار وبتسديد يصل الى 20 عاماً، مع اعفاء من الفوائد، كما تم تخصيص 59 مليار دينار لفرع المصرف العقاري ، اذ سيتم اقراض الراغبين بإنشاء وحدات اسكانية مبلغ مئة مليون دينار دون فوائد، أو الراغبين بشراء وحدات سكنية من المجمعات السكنية ، وسيكون تمويل القرض لشراء الوحدة السكنية من المجمعات 125 مليون دينار بدون فائدة)، ولفت الخفاجي الى ان (هناك قروضا زراعية بقيمة 17 مليار دينار ،اطلقت لفلاحي ومزارعي المحافظة ،وبإمكانهم ان يتقدموا للحصول عليها من المصارف ذات العلاقة)، وتابع ان (البنك وعد بزيادة قروض ذي قار بعد نفاد هذه الدفعة).