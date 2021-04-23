زيدان والخفاجي‮ ‬يبحثان معالجة الإشكاليات‮ ‬التي‮ ‬رافقت التظاهرات

قروض سكنية لأهالي‮ ‬ذي‮ ‬قار بلا فوائد وبمدة تسديد‮ ‬20عاماً‮ ‬ ‬الناصرية‮ – ‬باسم الركابي استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان‮ ‬،محافظ ذي‮ ‬قار احمد‮ ‬غني‮ ‬الخفاجي‮ ‬،وبحثا إجراءات القضاء في‮ ‬معالجة الإشكاليات القانونية التي‮ ‬رافقت التظاهرات‮ . ‬وقال بيان للمجلس ‬امس ان‮ (‬الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي‮ ‬جمعمها في‮ ‬بغداد‮ ‬، إجراءات القضاء في‮ ‬معالجة الإشكاليات القانونية التي‮ ‬رافقت التظاهرات في‮ ‬المحافظة وكيفية معالجتها‮). ‬وكشف الخفاجي‮ ‬عن اطلاق قروض صناعية وتجارية واسكانية وزراعية بقيمة تتجاوز‮ ‬304 ‮ ‬مليارات‮ ‬دينار لأبناء المحافظة‮. ‬وقال الخفاجي‮ ‬عقب لقاء جمعه برئيس هيئة المستشارين في‮ ‬رئاسة الوزراء عبد الكريم الفيصل ان‮ (‬المحافظة حصلت على قروض صناعية وخدمية وترفيهية،‮ ‬بقيمة‮ ‬ 241 ‮ ‬مليار دينار‮ ‬،‮ ‬للمستثمرين من ابناء المحافظة والراغبين بتنفيذ مشاريع صناعية او خدمية او استثمارية،‮ ‬وبفائدة منخفضة مع مدة اعفاء تصل الى ثلاث اعوام وبمدة سداد تصل الى خمسة عشر عاماً‮)‬، مبينا ان‮ (‬هذه القروض تأتي‮ ‬ضمن مبادرة البنك المركزي‮ ‬العراقي،‮ ‬وهي‮ ‬مفتوحة لجميع ابناء المحافظة الراغبين بالاستثمار والعمل في‮ ‬حدود المحافظة‮)‬، مؤكدا‮ (‬تخصيص اكثر من‮ ‬120 ‮ ‬مليار دينار كقروض اسكانية ضمن المبادرة‮ ‬،‮ ‬حيث سيجري‮ ‬تمويل صندوق الإسكان في‮ ‬ذي‮ ‬قار بنحو‮ ‬79 ‮ ‬مليار دينار،‮ ‬تصرف للمواطنين الراغبين بإنشاء وحدات سكنية وبواقع‮ ‬75 ‮ ‬مليون دينار وبتسديد‮ ‬يصل الى‮ ‬20 ‮ ‬عاماً،‮ ‬مع اعفاء من الفوائد،‮ ‬كما تم تخصيص‮ ‬59 ‮ ‬مليار دينار لفرع المصرف العقاري‮ ‬، اذ سيتم اقراض الراغبين بإنشاء وحدات اسكانية مبلغ‮ ‬مئة مليون دينار دون فوائد،‮ ‬أو‮ ‬الراغبين بشراء وحدات سكنية من المجمعات السكنية‮ ‬،‮ ‬وسيكون تمويل القرض لشراء الوحدة السكنية من المجمعات‮ ‬125 مليون دينار بدون فائدة‮)‬، ولفت الخفاجي‮ ‬الى ان‮ (‬هناك قروضا زراعية بقيمة‮ ‬17 ‮ ‬مليار دينار‮ ‬،اطلقت لفلاحي‮ ‬ومزارعي‮ ‬المحافظة‮ ‬،وبإمكانهم ان‮ ‬يتقدموا للحصول عليها من المصارف ذات العلاقة‮)‬، وتابع ان‮ (‬البنك وعد بزيادة قروض ذي‮ ‬قار بعد نفاد هذه الدفعة‮). ‬

كما التقى المحافظ بوزير الكهرباء ماجد مهدي‮ ‬،وناقشا المشاكل التي‮ ‬تعاني‮ ‬منها ذي‮ ‬قار والقطوعات الحاصلة فيها والمعوقات الأخرى‮ . ‬ونقل البيان عن الخفاجي‮ ‬القول ان‮ (‬الوزير وجه بان‮ ‬يكون هناك اهتمام خاص بمجال الطاقة واستثناء المحافظة من القطع المبرمج خلال المدة المقبلة‮). ‬واعلن الخفاجي‮ ‬في‮ ‬وقت سابق عن اسماء تشكيلته الإدارية الجديدة‮ . ‬واوضح البيان انه‮ (‬تم اختيار علي‮ ‬فاروق العبيدي‮ ‬لمنصب المعاون الفني‮ ‬ورافع فائق سفاح الخيكاني‮ ‬لمنصب المعاون لشؤون الخدمات وتكليف وغسان حسن حمود معاون المحافظ لشؤون التخطيط وعباس جابر مكطوف لشؤون المتابعة‮)‬، واضاف ان‮ (‬هيئة المستشارين تضم هادي‮ ‬فليح حسن وخالد كاطع الفرطوسي‮ ‬لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية وكامل فرحان لشؤون التربية والتعليم وحيدر سعدي‮ ‬لشؤون المواطنين وعايد فليح راضي‮ ‬لشؤون الامن ومحمد جاسم الصائغ‮ ‬لشؤون الرياضة وعلي‮ ‬عبد عيد لشؤون الثقافة والفنون وشذى خضر القيسي‮ ‬لشؤون المراة والطفل ومنتهى‮ ‬غازي‮ ‬صاحب لشؤون الاستثمار وصالح خليوين الزهيري‮ ‬للشؤون القانونية وعلي‮ ‬مهدي‮ ‬عجيل لشؤون عوائل الشهداء والجرحى‮). ‬من جانبه‮ ‬، الاستشاري‮ ‬في‮ ‬المحافظة عبد الرضا سعود انه‮ (‬صدر امر باعفاء كاظم موسى من منصبه كقائممقام لمدينة الرفاعي‮ ‬، وان المحافظ سيشغل المنصب من موقع ادنى‮). ‬