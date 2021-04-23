شرطة ديالى تكشف إحصائيات جديدة عن هجوم “العبارة” وعبوة تودي بحياة خبير متفجرات

كشفت قيادة شرطة ديالى، يوم الجمعة، عن احصائية جديدة لهجوم ناحية العبارة ليلة أمس، فيما أعلنت سقوط ضحية من خبراء مكافحة المتفجرات خلال محاولة كشف عبوات ناسفة قرب موقع الهجوم.

وأبلغ مصدر في إعلام قيادة الشرطة بأن “الهجوم بعبوتين ناسفتين والقنص الذي شنه عناصر داعش الارهابي في احد الطرق على أطراف قرية “جيزاني الملا جواد” التابعة لناحية العبارة خلف سقوط ثلاث ضحايا، وجرح (8) آخرين (6) من القوات الامنية و(2) من المدنيين”.

وأضاف المصدر، أن “الضحايا شرطي واثنان من المدنيين فيما بلغ عدد الجرحى 8 بينهم ضابط برتبة رائد واثنان من المدنيين وان جميعهم يتلقون العلاجات اللازمة في مستشفى بعقوبة”.

وفي السياق ذاته، أعلن المصدر، سقوط ضحية من وحدة مكافحة المتفجرات في ناحية العبارة – أمام قرية الجيزاني خلال خروج مفرزة من وحدة مكافحة المتفجرات الى منطقة الجيزاني لتفتيش المنزل المدعو (عدي سعد حميد التميمي) الذي كان يتحصن فيه قناصو عناصر داعش.

وأضاف أن “ذلك جاء أثناء دخول وحدة مكافحة المتفجرات الى المنزل “الهيكل” انفجرت عبوة ناسفة على مفرزة من المكافحة مما ادى الحادث الى مقتل المنتسب (عدي علي حسين) المنسوب الى مديرية المتفجرات يسكن قضاء بلدروز”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط