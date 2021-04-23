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محافظ بغداد يعلن تشكيل لجنة لردع المتلاعبين بالاسعار

اكد محافظ بغداد محمد جابر العطا الخميس، تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يتلاعب بالأسعار.

وقال العطا في بيان إن ارتفاع الأسعار من بعض التجار والأسواق الجشعين والمنتفعين سيواجه بقوة القانون والقضاء وذلك من خلال متابعة مفارز الأمن الاقتصادي.

وأضاف أن اللجنة ستقوم بإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار والتلاعب فيها واستغلال أزمة ارتفاع الدولار”، داعياً التجار في المحافظة إلى “عدم التلاعب بالأسعار أو رفعها على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار.

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