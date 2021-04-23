Posted on 2021-04-23 by sotaliraq مسلح يحمل الجنسية التونسية يقتل شرطية فرنسية بالسكين قرب باريس لقيت شرطية فرنسية مصرعها بهجوم نفذه مجهول مسلح بسكين اليوم الجمعة عند مدخل مركز للشرطة في بلدة رامبوييه قرب باريس. وذكرت إذاعة “أوروبا 1” أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وتمكن رجال الأمن في مكان الحادث من السيطرة عليه، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأكد وزير الداخلية الفرنسي دارمانين عبر “تويتر” أن ضابطة شرطة “وقعت ضحية هجوم بالسكين” في رامبوليه، مضيفا أنه يتوجه إلى موقع الحادث. تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط العالم, العراق