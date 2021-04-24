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الأمن النيابية: الكاظمي دعا إلى اجتماع القيادات الأمنية والبيشمركة في بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعا إلى عقد اجتماع سياسي ببغداد يعقبه اجتماع لكل القيادات الأمنية والبيشمركة والحشد الشعبي لوضع خطط جديدة لاستقرار العراق.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، إن «الخروقات الأمنية التي حصلت في الأيام الأخيرة، تعد خطرة لأنها تطورت إلى انطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وهو أمر غير صحيح».

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بدر الزيادي

وذكر أن «إجراءات الحكومة بدأت عندما طالب القائد العام للقوات المسلحة بعقد اجتماع سياسي كبير، بعدها سيؤول إلى اجتماع كل القيادات الأمنية من البيشمركة والحشد الشعبي وكذلك الفصائل المسلحة لوضع خطط جديدة لاستقرار العراق وعدم جره إلى عدم الاستقرار».

وأشار إلى أن «لجنة الأمن والدفاع دعت إلى خلق تنسيق عالي المستوى بين كل القيادات الأمنية حتى لا نعطي الفرصة لمن يريد زعزعة استقرار العراق أن يصطاد بالماء العكر», لافتاً إلى أن «التنسيق العالي سيقطع الطريق على من يريد زعزعة أمن العراق».

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