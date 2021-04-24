Posted on by

العمليات المشتركة تحدد دلالات ساعدت على ضرب الإرهاب وملاحقة السلاح  المنفلت

أكدت قيادة العمليات المشتركة، السبت ، أن تعزيز الأمن يتحقق باستراتيجيات عدة، من بينها المناطيد الأمنية، فيما شددت على أن لا مجاملة أو تهاونا في حماية الأهداف الحيوية. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “المناطيد الأمنية عنصر مهم في دعم جهود استباب الأمن وكاميرات المراقبة كذلك والجهد الفني الذي تستخدمه الاستخبارات العسكرية وبقية الأجهزة الأمنية مهم في تحقيق هذا الهدف”. وأضاف الخفاجي، أن “استخدام هذا الجهد له مدلول كبير في عمليات استهداف الإرهابيين والسيطرة على السلاح المنفلت وتكثيف الدوريات الراجلة وتفعيل مذكرات إلقاء القبض على الإرهابيين والخارجين عن القانون وهذا له فاعلية كبيرة في استباب الأمن”. وتابع أن “القوات الأمنية مصممة وجادة في الحفاظ على الاهداف الحيوية ولا مجاملة في ذلك، ولن يكون هناك تهاون في تنفيذ واجبات العمل الأمني”. وأكد أن “الاستراتيجية الأمنية ليست ثابتة وتتغير بتغير التهديد والتحدي الأمني والهدف المراد حمايته والتكتيك المستخدم في ملاحقة المجاميع الإرهابية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close