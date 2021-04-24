الكشف عن جريمة قتل غامضة في بغداد

كشفت مديرية مكافحة الإجرام ، الجمعة، تفاصيل جريمة قتل غامضة لزوجة على يد زوجها في اطراف العاصمة .

المديرية ذكرت في بيان انه “بعد إحالة أوراق القضية الخاصة بانتحار المجني عليها من مركز شرطة بسماية الى مكتب مكافحة إجرام النهروان بأن الحادث هو حالة انتحار”.

واشارت الى ان “الجريمة مبهمة الجوانب ويحيطها الغموض الذي حال دون كشفها كون المتهم استطاع أن يخفي ويتلاعب بمعالم مسرح الجريمة، مبينة انه الزوج هو من قام بنقل زوجته للمستشفى من أجل دفع الشبهة عنه”.

واضافت انه “وبجهود استثنائية من قبل أبطال مكافحة إجرام بغداد ومكتب مكافحة إجرام النهروان والمباشرة بالتحري وجمع المعلومات ومقاطعتها حول زوج المجنى عليها لتوفر شكوك حوله والتعمق، بالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة المتوفرة أنهار وأعترف صراحة بقيامه بإسقاط زوجته من شقتهم في الطابق الثامن معللا ذلك بوجود خلافات عائلية فيما بينهم وأنه أدعى انتحارها لدفع الشبهة عنه”.

وختم البيان انه “تم تدوين أقوال المتهم ابتدائيا وصدقت قضائيا أمام قاضي التحقيق استنادا لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات”.

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