(بالفيديو) نيجيرفان بارزاني : التعامل بمنطق الأقوى والأضعف ورّط العراق بمآسٍ كبيرة

وصف رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني القضايا العالقة بين بغداد وأربيل بأنها مشاكل عائلة واحدة وهذه المشاكل لا سبيل لها سوى أن تُحل بالحوار والجلوس على طاولة واحدة ، لافتاً الى إن من واجب الجميع في المرحلة الحالية تقوية مفهوم المواطنة وبناء شراكة حقيقية كفيلة بجعل العراق وطناً لجميع المكونات.

بارزاني أكد في حوار متلفز على قناة “الشرقية نيوز” ، أن منطق التفكير بالأقوى والأضعف ورّط العراق بمآسٍ كبيرة، وأن الإقليم يُؤمن أن القضية الكوردية يجب أن تحل في إطار العراق.

وأكد رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني ، أن إستقبال الإقليم للنازحين من مدن العراق أثناء هجوم داعش كان واجباً على كوردستان وليس منة .

وأضاف بارزاني ، إن هولاء النازحين هم أخوة للكورد بالوطن، وإن القيم التي تربى عليها المواطن الكوردي تُوجب عليها إحترامَ أخيه العربي من جميعِ المكونات .

وكشف رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني ، عن فحوى الرسالة التي وجهها إلى القوى السياسية في بغداد ومفادها، كفى صراعات وحروباً سياسية عقيمة لا تُقدم ولا تؤخر، لنعترف بأخطاءنا ونتنافس من أجل تطوير البلد لا أن ندمرَه بخصوماتنا ، واعتبر بارزاني أن جيل الشباب الحالي في العراق ليس نفسه قبل 10 سنوات، حيث لا يقبل الجيل الحالي من السياسيين العراقيين الشعارات الخالية من المضمون.

وتحدث رئيس إقليم كوردستان ، عن 18 سنةً مرت على العراق، والمفاهيمِ الأساسية التي كان من المفترض أن يُبنى عليها البلد من شراكة وتوازن وتعايش لم تتحقق، بل لا يزال الحديث مستمراً عن مرحلة إنتقالية ومكونات شيعي وسني وكوردي.

وأشار بارزاني ، بالقول أنه لم يعد هناك شيء اسمه تحالف إستراتيجي بين الكورد والشيعة ، وأن المرحلة المقبلة تتطلب إجتماع كلِ المكونات سنة وشيعة وكورد على طاولة واحدة من أجل تعريف رؤيةٍ جديدة لمستقبل العراق .

وأكد رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني ، أن حل مشكلة كركوك يتطلب مرونة ً أكبر من قبل بغداد وأربيل لا التزمت بالمواقف وإستعراض العضلات.

بارزاني أشار إلى المادة 140 وقال إن تنفيذ هذه المادة وفق الدستور سيحلُ كل مشاكلِ كركوك وبخلاف ذلك فان التأجيل لن يخدمَ أيَ طرف ، عادّاً تنفيذها نهاية لجميع مشكلات الكورد والقوميات الأخرى في المناطق (المتنازع عليها).

ووصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، من يعتبرون المادة 140 “ميّتة” بـ”الواهمين” ، مؤكداً في الوقت نفسه ، أن تشريع قانون النفط والغاز أمر هام بالنسبة لخصوصية ووضع محافظة كركوك ، وأشار بارزاني إلى أن مشكلة كركوك فيها جانبين ، اولها الثروات الطبيعية، فلو كان هناك قانون للنفط والغاز لساد الاطمئنان الجميع، ولحل مشكلة كركوك يجب ان يكون هناك قانون للنفط والغاز. وثانيهما مشكلة الأرض، إذ أن اصرار بغداد على عدم الاعتراف بوجود اي حق كوردي غير صحيح .

ووجه بارزاني رسالة إلى الشعب العراقي قال فيها، إن الساسة في العراق كانوا يُغطون على فشلهم في خدمتكِم بإلقاء اللائمة على إقليم كوردستان وتحميله المسؤولية وهذا كلام يُجافي الحقيقية لأن الإقليمَ يرى التقدم في أي محافظة عراقية تقدماً ونجاحاً لكوردستان.

رئيسُ إقليمِ كوردستان نيجرفان بارزاني وصف قصف مطار أربيل بأنه إهانة لكل القوى السياسية الموجودة في العراق.

مؤكداً ، أن التكتيك المتطور الذي إستُخدم في قصف مطار أربيل لم يكن من تدبير حزب أو فئة وإنما جهة أكبر .

مشدداً ، على أن إتفاق تطبيعِ الأوضاع في شنگال (سنجار) لم يُطبق على أرضِالواقع لغايةِ الآن، منوهاً الى ان السؤال عن أسباب عدم تنفيذِ هذا الإتفاق يجب أن تُجيبَ عليه بغداد.