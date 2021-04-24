صحة البصرة تصدر بياناً بشان لقاحات كورونا

أعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الجمعة، عن فتح المنافذ التلقيحية يوم السبت في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً.

الدائرة قالت في بيان انه “بهدف ديمومة ايصال اللقاح المضاد لمضاعفات فيروس كورونا الى مواطنينا الكرام تعلن دائرة صحة البصرة عن فتح المنافذ التلقيحية يوم (السبت) في المراكز الصحية المعلن عنها سابقا ضمن الجدول المعد من قبل قسم الصحة العامة”.

واضاف البيان ان “الاجراء يأتي لمنح فرصة للمواطنين ممن لديهم ارتباطات ايام الاسبوع الاخرى للتلقيح بهدف الوصول الى اكبر عدد من الملقحين ضد مضاعفات فيروس كورونا لمواجهة الوباء الخطير”.

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