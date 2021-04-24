قيادي كوردي: ما يجري في قامشلو صراع على النفوذ خدمة لأجندات محلية وإقليمية ودولية

أكد قيادي كوردي سوري، اليوم الجمعة، أن ما يجري في قامشلو من اشتباكات تخدم أجندات محلية وإقليمية ودولية، وصراع على النفوذ والمصالح، وبالتالي ضرب السلم الأهلي بين مكونات المدينة عبر صراع كوردي – عربي مفتعل خدمة لأجندات محددة لا تمت بصلة لمصالح شعبنا الكوردي وبقية مكونات المنطقة.

وقال اسماعيل رشيد، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكوردستاني – سوريا (أحد أحزاب ENKS) ): «الوضع السوري بشكل عام يتم إدارة أزمته من قبل اللاعبين الكبار عبر المجموعات المسلحة التي تسيطر ميدانياً وحسب الوظيفة الموكلة ومصلحة اللاعبين ذوي النفوذ، ومن هنا فإن هذه الاشتباكات تخدم أجندات محلية وإقليمية ودولية، وصراع على النفوذ والمصالح، وبالتالي ضرب السلم الأهلي بين مكونات المدينة عبر صراع كوردي – عربي مفتعل خدمة لأجندات محددة لا تمت بصلة لمصالح شعبنا الكوردي وبقية مكونات المنطقة».

وأضاف أن «هذه استراتيجية عمل عليها النظام السوري منذ عقود، وللأسف من يدفع فاتورة هذه الصراعات هم المدنيون الأبرياء والذين يعيشون أصلاً في ظل ظروف اقتصادية خانقة وحالة معيشية يرثى لها في ظل إدارة PYD التي لم تكترث لهذه الكارثة الإنسانية».

إسماعيل رشيد

وأوضح القيادي الكوردي، أن «روسيا دولة عظمى ومتحكمة بمفاصل النظام ، وكذلك أمريكا تدعم حليفتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ولكن المثير للتساؤل: أمريكا لامبالية ولم تتحرك في هذه الأحداث كما في سابقاتها ولازالت تنتظر رؤية إدارتها الجديدة للمنطقة التي لم تتضح بعد، وروسيا يبدو أنها تنسق مع النظام، ولا يستبعد أن يكون هناك توافق ثلاثي (روسيا- النظام – إدارة PYD) للتخلص أو تقليص نفوذ الميليشيات المرتبطة بإيران ومنها (الدفاع الوطني) مقابل صفقة ما».

وتابع أن «ملامح الصفقة لم تتضح بعد، وقد تكون انتخابات النظام السوري وآلياتها أحد بنودها، فإن المعلومات الميدانية تفيد بعدم زج النظام بقواته النظامية في هذه الاشتباكات».

وأشار رشيد إلى أن «الصراع العسكري في سوريا شارف على الانتهاء، والمرحلة المقبلة ستكون لسيطرة المشهد السياسي على حساب العسكري وهو ما يجعل كل طرف يعيد ترتيب أوراقه وأولويات تحالفاته، فإن المرحلة القادمة ربما تشهد تغيرات دراماتيكية في العلاقات بين اللاعبين المؤثرين ووكلائهم على الميدان».

وأردف قائلاً: «إن ما يثير الخشية في حدة التوترات هذه المرة هو توسيع رقعتها وخلط مناطق النفوذ والسيطرة، وما نشاهده من تحشدات تركية لقواتها على المناطق الحدودية والمتاخمة لقامشلو ربما ينذر بمخاطر على مناطقنا وتهديد السلم الأهلي».

وقال رشيد: «نحن كورد سوريا وتحديداً المجلس الوطني الكوردي نعاني من تبعات سياسات PYD وأجنداته، فهو يتخذ قرار الحرب والسلم بمفرده ووفق أجنداته، ودفع شعبنا ثمناً باهظاً جراء ذلك، في وقت يخوض حوارات مع المجلس (المتوقفة) نتيجة سياساته وعقليته الإقصائية وغياب مفهوم الشراكة في قاموسه».

ولفت القيادي الكوردي إلى أن «هذه الأحداث لن تكون الأخيرة وعواقبها سوف تهدد السلم الأهلي بين مكونات المنطقة في ظل لعبة التجاذبات بين أطراف عدة لإطالة أمد الازمة ريثما تكتمل بازاراتها وتوافقاتها، ومن هنا يتطلب من PYD تغليب لغة العقل على السلاح وأخذ العبر من مغامرات وانتكاسات عفرين وكري سبي (تل أبيض) وسري كانيه (رأس العين) والعودة إلى الحاضنة الكوردية».

وطالب إسماعيل رشيد في نهاية حديثه «جميع مكونات المنطقة التكاتف ودرء الفتن والمخاطر عبر الحفاظ على السلم والعيش المشتركين، فالصراع على كامل الجغرافيا السورية لن يتوقف بدون حل سياسي شامل للأزمة السورية وتحرك جدي من المجتمع الدولي للضغط على النظام للرضوخ لسير العملية التفاوضية التي ترعاها الأمم المتحدة، وقد يستغرق ذلك طويلا ويزيد من معاناة السوريين».

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