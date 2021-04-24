وزارة الهجرة تعيد ( 180 ) مواطنا عراقيا من الجمهورية التركية الى ارض الوطن طوعيا

أعلنتوزارة الهجرة و المهجرين عن عودة ( 180 ) مواطنا عراقيا من داخل تركيا الى ارض الوطن ، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة الطوعية .

وذكر معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة الدكتور دريد جميل انه” بتوجيه من وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، وبالتنسيق مع السفارة العراقية في أنقرة و وزارة النقل العراقية ، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة ( 180 ) مواطنا عراقيا متواجدا في تركيا الى مناطقهم الاصلية في محافظات نينوى و الانبار و صلاح الدين “.

واضاف جميل أن” هؤلاء العراقيين المتواجدين في الجمهورية التركية تمت إعادتهم من ‏محافظات انقرة و چرم و سامسون و دنزلي و كركله و بيمان إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك ، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد ” .