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وزارة الهجرة تعيد ( 180 ) مواطنا عراقيا من الجمهورية التركية الى ارض الوطن طوعيا

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أعلنتوزارة الهجرة و المهجرين عن عودة ( 180 ) مواطنا عراقيا من داخل تركيا الى ارض الوطن ، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة الطوعية .

 

 وذكر معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة الدكتور دريد جميل انه” بتوجيه من وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، وبالتنسيق مع السفارة العراقية في أنقرة و وزارة النقل العراقية ، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة ( 180 ) مواطنا عراقيا متواجدا في تركيا الى مناطقهم الاصلية في محافظات نينوى و الانبار و صلاح الدين “.

 واضاف جميل أن” هؤلاء العراقيين المتواجدين في الجمهورية التركية تمت إعادتهم من ‏محافظات انقرة و چرم و سامسون و دنزلي و كركله و بيمان  إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك ، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد ” .

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