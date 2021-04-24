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ينكين يناقش مع رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق الهجمات على القوات الأمريكية والتحالف

ناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين مع رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق، مسرور بارزاني، الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.

واشنطن – سبوتنيك. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، بأن “الوزير، بلينكين، ناقش مع رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق، الهجمات المستمرة على القوات العراقية والأمريكية وقوات التحالف، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 14 نيسان/ أبريل على مطار أربيل الدولي”.

تفجير في العراق
© RUPTLY . NAZEK
انفجار عبوتين ناسفتين في ديالى شرقي العراق يؤدي لوقوع ضحايا

وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية ورئيس حكومة إقليم كوردستان، على أن هذه الهجمات، انتهاك صريح لسيادة العراق.

وفي 15 فبراير/ شباط، أصابت صواريخ القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة في مطار أربيل الدولي في المنطقة التي يديرها الأكراد، ما أسفر عن مقتل متعاقد غير أمريكي.

وضرب صاروخ آخر قاعدة تستضيف القوات الأمريكية شمالي بغداد بعد أيام، مما أصاب متعاقدا واحدا على الأقل، كما ضربت صواريخ، المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم السفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أخرى.

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