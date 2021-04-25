الحرباوية!!

الحرباوية من الحرباء , وهي عاهة سلوكية واضحة تعني تلون السلوك البشري وفقا لتغير الظروف وتلونها , وإتضح السلوك الحرباوي في العديد من الذين كانوا يتنعمون بالإكراميات والسيارات والإيفادات والمناصب والإمتيازات , وما أن تغيرت الأحوال حتى صاروا من المظلومين والضحايا , وراحوا يتحدثون بأساليب عجيبة غريبة فخدعوا الآخرين , ونالوا المناصب في العهد الجديد.

هذه حالة سائدة تدل على المعنى السطحي المترهل للنفوس , وكيف أن البشر لا قيمة عنده إلا لأنانيته وذاته وما يغنمه ويستحوذ عليه , ويمكنه أن يطوع مبادءه وما يراه ويتصوره ويؤمن به لخدمة نواياه الظاهرة والمطمورة.

ومن أبشع مسوغات السوء والبهتان , الدين الذي يمكن إمتطاؤه وفقا لهوى البشر الطامع بشيئ ما , والطامح لإرضاء رغباته وما يحتويه من نوازع كامنة فيه.

وتجدنا أمام واقع هزيل يزدحم بالحرباويين الماهرين بسلوك النفاق والبهتان , الذين يساهمون في العدوان على البشرية جمعاء , بما يقومون به ويسعون إليه من تفاعلات وأهداف مخلة بشرف الحياة وقيمة الإنسانية , وهم يتصدرون الواجهات.

فما هي أخلاقهم , وقيمهم ومبادؤهم ومواقفهم , ودورهم في الحياة؟!!

إنهم الكذابون المنافقون المروّجون لما يخدم مصالحهم ويملأ جيوبهم , ويجعلهم من القاهرين للأبرياء , والمستحوذين على حقوقهم وممتلكاتهم , وفقا لما يوظفونه من معطيات السوء والبغضاء.

إنهم يحملون الحطب ويولعون النيران في دروب الناس ليمنعونهم من رؤية الطريق , لأنهم قد غنموه بنفاقهم وتبدلات أهوائهم ونزق رغباتهم الجامحة الصفراء , التي تريد كل شيئ في فمها الفاغر الذي لا يملأه حتى التراب.

تلك صورة في واقع أليم , ديست الأخلاق فيه بأحذية الفاسدين والمتخاذلين , الذين دينهم هواهم ولو كره الكارهون!!

وما أكثرهم , وبأفكهم يتمرغون!!

د-صادق السامرائي

27\2\2018

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط