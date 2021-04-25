الرئيس بارزاني يعزي بضحايا ابن الخطيب

وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، رسالة تعزية إلى ذوي ضحايا الحريق الذي اندلع فجر اليوم في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته: «آلمنا كثيراً خبر الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في مستشفى ابن الخطيب، والذي للأسف أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين».

وأضاف «أوجه تعازي الحارة لذوي الضحايا وعائلاتهم، وأشاطرهم أحزانهم، كما أتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين».

وأفادت مصادر مطلعة بارتفاع حصيلة الضحايا إلى 45 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين بحروق وحالات اختناق، إثر الحريق الذي شب ليل السبت/الأحد في مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى «كورونا» بمنطقة جسر ديالى ببغداد، إثر انفجار قناني أوكسجين .

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد أكد إن حكومة الإقليم مستعدة لتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة، ولا سيما في مجال الصحة، واستقبال المصابين أو أي مساعدة أخرى تخفف من المعاناة.

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