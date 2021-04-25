الكاظمي يوجه بالتحقيق في مقتل متظاهر وجرح آخرين في حي الوحدة

كشف مصدر أمني، أمس السبت، أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بفتح تحقيق بأحداث ناحية الوحدة التي أدت إلى مقتل متظاهر.

وقال المصدر لـ(المدى) “القائد العام للقوات المسلحة وجه القيادات الامنية بفتح تحقيق بشأن الاحداث التي حصلت ضمن حي الوحدة ببغداد والتي راح ضحيتها متظاهر واصابة عدد من الاشخاص بينهم عناصر امن”. ولم يفصح المصدر عن تفاصيل أكثر. وليل الجمعة، انطلقت احتجاجات غاضبة في ناحية الوحدة جنوبي العاصمة بغداد بسبب تردي واقع تجهيز الكهرباء.

وقال مصدر أمني حينها، إن التظاهرات تطوّرت إلى صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية الأمر الذي أدّى إلى سقوط شهيد من المتظاهرين و9 جرحى من الطرفين.

وأشار المصدر إلى أن متظاهري حي الوحدة أشعلوا الإطارات وقام عدد منهم برمي الحجارة على القوات الأمنية.

وتشهد ساعات تجهيز الكهرباء تراجعاً، فيما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير في عموم محافظات العراق.

وعزت وزارة الكهرباء، أمس السبت أسباب تراجع ساعات التجهيز للمواطنين بالطاقة، إلى عوارض فنية واعتداءات وصفتها بـ”الإرهابية”، حالت دون استقرار ذلك.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح إن “خطين أحدهما في شرق بغداد والآخر غربها تعرضا، في اليومين الماضيين، إلى عوارض فنية أدت إلى محدودية التجهيز في بعض المناطق، لحقها قيام عناصر إرهابية بعمل تخريبي طال خط سد موصل – قيارة مما اثر بشكل كبير في وضع المنظومة الكهربائية في محافظات عديدة ومن بينها العاصمة”.

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