المرجع الخالصي: كارثة مستشفى ابن الخطيب ومحاولات اثارة الطائفية في ديالى تؤكد عجز الحكومة عن فعل أي شيء

كتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) قبل قليل على صفحته في تويتر:

كارثة مستشفى ابن الخطيب بالأمس ومحاولات إثارة الصراع الطائفي والعشائري من جديد خصوصاً في محافظة ديالى التي افشلت بوحدة أبنائها كل المحاولات السابقة؛ ما هما الّا نموذجان أخيران مرشحان للزيادة والانتشار؛ فهل يعترف اليوم الآثمون في عملية الاحتلال التابعة بأن العملية السياسية الفاسدة والتي مررت دائماً بواسطة العناصر الهزيلة الخانعة، ومن خلال الفوضى المدمرة، والفساد المقنن، والكوارث المفجعة، وبإثارة الفتن الطائفية والإحتراب الداخلي؟!؛ في حين تقف هذه الحكومة التابعة عاجزة عن فعل اي شيء سوى التخدير والنهب والفساد!!.

وهل هنالك حل آخر امام شعبنا المعذب غير عملية سياسية وطنية تنبثق من هيئة مستقلة تدير الازمة بجهد أبناء العراق، بعيداً عن تسلّط سفارات الاحتلال وأدواتها الخرقاء، حتى قيام حقيقي للدولة العراقية الكاملة؟!.

الرحمة الواسعة لشهداء العراق، والشفاء العاجل للجرحى، وإنا لله وإنا إليه راجعون.