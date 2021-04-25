باحث عراقي يدحض خمس قواعد استدلالية لأرسطو ويشتق تسع قواعد بدلا عنها

( المنطق الموحد- تحديث المنطق الأرسطي ) كتاب قيم جديد عرض فيه مؤلفه الباحث العراقي المعروف عبد الرحمن كاظم زيارة ،مباحث منطق ارسطو بمنهج جديد غير مسبوق، دحض فيه خمس قواعد استدلالية قال بها ارسطو وتابعها شراحه،واشتق بدلا عنها تسع قواعد في العكس المستوي والنقض وعكس النقيض، كما تضمن مباحث مستحدثة منها طرق استدلال مباشر، ومنها مباحث، تطرق لأول مرة في تاريخ المنطق.

يقول الباحث زيارة في مقدمة كتابه الجديد والذي يعد اضافة مهمة جدا الى المكتبة العربية تضاف الى كتاب آخر للمؤلف نفسه لايقل أهمية عن سابقه بعنوان ( منطق القضايا الحملية ) ” حرصت أن يكون السياق العام للكتاب محاكيا تقريبا لترتيب مباحث المنطق الأرسطي، لكي يتاح للقارئ تعلم هذا الفن الرفيع بيسر” مضيفا ” وبنفس الوقت سيصدر كتاب آخر اقل حجما من هذا وبأسلوب عرض مغاير آخذا بنظر الاعتبار رغبة تعلم المنطق من قبل الجميع بما في ذلك طلبة الدراسة الثانوية” .

وأردف زيارة قائلا “انهيت تأليف الكتابين منذ زمن بعيد وتأخر طبعهما لأسباب تتعلق بالنشر داخل وخارج العراق وفضلت اختيار مطبعة على دور الوساطة والكومشن، اما التوزيع فسيكون بجهد خاص، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي” .انتهى

احمد الحاج