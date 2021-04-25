دور الاعلام الغربي في تدجين الشعوب لمعاداة الاسلام

كان ولا يزال للاعلام دور حاسم في المعارك العسكرية والصراعات الاقتصادية والمناظرات الفكرية العقائدية. فمنذ بداية الرسالة الاسلامية شيع ونشر مشركي قريش دعايات مغرضة ضد رسول الله تتهمه مرة بالسحر او الجنون او الكهانة الخ. وعلى الرغم ان مشركي قريش انفسهم كانوا يسمونه قبل البعثة بالصادق الامين. استمر التضليل حتى وصل الامر ان نزلت سورة قرانية للدفاع عن رسول الله ضد قومه ومنهم عمه ابو لهب الذي كان يشيع عليه ويتهمه بالكذب “تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب.،….”.

استمر الاعلام المناهض للاسلام في دوره التخريبي التحريضي في العصر الحديث. فالاعلام الاستعماري الغربي نشر اكاذيبه داخل الدول العربية والاسلامية دون رادع. كان يسمي نفسه اعلام حر في حين انه جهاز يتبنى وجهة نظر الغرب ومدعوم عسكريا واقتصاديا. فمنذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين اخذ يضخم اخطاء الدولة العثمانية ويفبرك الاخبار الكاذبة لتشويه سمعتها خصوصا بعد ضعفها.

كان الاعلام الغربي يشحن افكار المسلمين بالحقد والكراهية ضد العثمانيين تمهيدا لاستعمار وتقسيم الدول العربية بين بريطانيا وفرنسا. لقد شككوا العرب في دينهم باسم العروبة اول الامر لتهديم الوحدة الاسلامية التي كانت قائمة وقتذاك. ثم تمكنوا في استعمار الدول العربية بعد ان نجحوا من اثارة التعصب التركي والتعصب العربي

تمكن النفوذ الصهيوني فيما بعد السيطرة تماما على اعلام الدول الغربية كفرنسا وامريكا. وقد تعزز ذلك بعد الحرب العالمية الثانية. هذا النفوذ القوي كان يتلبس افراده في اللباس الوطني لتلك الدولتين. كي يتمكن بسهولة ان ينفث سمه وحقده بمناسبة او بغير مناسبة ضد العرب المسلمين. حتى ليحار المرء كيف تمكن الاعلام المتصهين في فرنسا رغم ضعف حجته من الهيمنة على عقول مفكريها.

بمرور الوقت تمكن من الهيمنة على الاحزاب السياسية الفاعلة والقوى الاقتصادية الضاغطة في فرنسا وامريكا. انه لمن المستغرب كيف استطاع هذا النفوذ الاعلامي من ان يحول بيسر اهتمام الشعب الفرنسي بامن إسرائيل اكثر من اهتمامه بمشاكله الخاصة المتعلقة بالبطالة والسلم الاهلي. انه لامر مخزي ان تترك اليوم فرنسا ملفات خطيرة كالتقاعد والسترات الصفراء وكورونا وينصب كل اهتمامها بمحاربة الحجاب او اللحم الحلال.

لقد انحرف الاعلام في الدول الديمقراطية عن مبادئ العدالة والحرية والمساواة لصالح حفنة من اللوبيات السياسية لتحقيق مكاسب حزبية انتخابية انانية. لقد راينا رويا العين تصاعد الحمى الاعلامية في غزو العراق وكيف كان الاعلام يسوق الاكاذيب لتشريع غزوه. ثم حصل نفس الامر فيما يخص غزو ليبيا.

اما اليوم فان اعلام فرنسا ليس له شغل سوى ابتكار مصطلحات مصطنعة كالارهاب والانفصالية من نسج خيال العنصرين لافقاد ثقة المسلمين بدينهم. كنا نعتقد بان تطبيق الدستور في الدول الغربية من قبل السلطات المنتخبة ينفذ على جميع المواطنين في جميع الظروف دون استثناء. كان حري بالاعلام اذا كان حرا محايدا ان بعطي ويصون حرية الراي المغاير والمعاكس.

ينبغي ان تمنح الاقلية المسلمة نفس الحقوق الاعلامية التي تتمتع غيرها. فلم يخطر ببال احد ان بعض السياسيين واعلامهم اظهروا واعلنوا الكره غير المبرر للاسلام دين اكثر من ملياري شخص في العالم. لقد طعنوا المسلمين في الظهر لاسباب مصلحية ضيقة تتعلق باحتمال ربح بعض اصوات اليمين المتطرف والعنصريين والمثليين.

من الصحيح ان الانظمة العربية التي صنعها الغرب شجعت الدول الغربية التجرا لمهاجمة الاسلام. لكن القانون الاساسي لفرنسا في بطون اروقة الجمعية الوطنية لا يمكن ان يسمح بهذه العنصرية الدينية. فمن الناحية المبدئية لا يمكن لاي اعلام رصين محايد استساغة تسييسه وادلجته ضد دين معين. فضلا عن نقله الاكاذيب والتراهات ضد الاسلام.

لقد جافى الاعلام الفرنسي الحقيقة واهمل حرية الراي والتعبير فيما يتعلق باحتلال الصهاينة فلسطين وممارساتهم اسوء أنواع العنصرية والظلم. علما بان نفس هذا الاعلام في نهاية ثمانينيات القرن الماضي ابعد المفكر الفرنسي المسلم روجي غارودي لانه شكك فقط بعدد ضحايا المحرقة.

كان العالم بالامس القريب يستغرب من كذب اعلام غوبلز ايام هتلر. لا نريد من جهة اخرى ان نقارن الاعلام الفرنسي باعلام دولنا العربية الدكتاتورية التي لا يشغلها شاغل سوى التطبيل للحاكم وارضاء سادتها في الغرب. اذ تبنى الاعلام الغربي حرية الراي فعليه الالتزام بما عاهد نفسه عليه. انه ليس من الاخلاق والمهنية ان يسخف دين قوم ما لانهم ضعفاء ولا حول لهم ولا قوة.

فعلى سبيل المثال ان مصطلح الانفصالية والانعزالية غير مناسب وبعيد عن تصرفات مسلمي فرنسا. كما ان اتهامهم بالارهاب امر ظالم وشائن سيمزق المجتمع. فعلى الرغم من هموم الفرنسيين وتطلعهم للتخلص من اثار وباء كورونا نرى مسارعة السلطات في تبني مسالة الانفصالية بعد ان قدمت للجمعية الوطنية وستقرا القراءة الثانية قريبا. بهدف انشغال الفرنسيين في مسالة لا ناقة لهم فيها ولا جمل. علما بان الاغلبية الساحقة من المسلمين الفرنسيين مندمجين مع المجتمع فيعملون ويدسون مع غير المسلمين ويسكنون ويتعايشون مع غيرهم بسلام.

يبدوا في حقيقة الامر ان بعض السياسيين والاعلاميين لا يروق لهم مكارم اخلاق الفرنسيين المسلمين. الذين تبنوا الصدق والامانة والوفاء والعدالة والعمل والبحث عن العلم والصلاة والصوم والزكاة الخ. ويبدوا ان امتناع المسلمين من الذهاب: الى المراقص واكل الحرام وشرب الخمر والتعاطي بالربى وفعل الزنى واللواط يغيض البعض الذي يريد ان تشيع الفاحشة حتى لدى المسلمين. علما بان هذه الالتزامات الاخلاقية ليست مناقضة لقوانين الجمهورية ودستورها ولا تشكل اي عائق في العمل مع الغير لبناء فرنسا.

بالنتيجة يظهر ان رفض ومعارضة هذه الالتزامات الاخلاقية لمسلمي فرنسا من بعض السياسيين والاعلاميين العنصريين تذكرنا بان لسان حالهم يقول كما قال قوم لوط لنيهم في القران الكريم “اخرجوا ال لوط انهم قوم يتطهرون”. انه لمن المحزن ان نجد هذا الظلم واشاعته في بلد ديمقراطي يستهدف مواطنين يحثهم دينهم على التسامح والصبر على المكاره واغاثة الملهوف ومساعدة الغير ايا كان دينه وتقديس الوقت وعمارة الارض وحب الاوطان قبل الصلاة والصيام وغيرها من العبادات.

د. نصيف الجبوري

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