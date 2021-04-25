محافظة المثنى الأعلى فقراً.. تليها الديوانية

كشفت وزارة التخطيط، أمس، عن خططها لمكافحة الفقر في البلاد، مبينة أن محافظة المثنى تعد الأعلى نسبة للفقر.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان، إن “وزارة التخطيط لديها سياسات وخطط ستراتيجية للحد من الفقر في البلاد من ضمنها ستراتيجية مكافحة الفقر في العراق التي أطلقتها العام 2018 وتستمر لغاية 2022 وكذلك خطة التنمية الخمسية 2018-2022 التي تتضمن تمكين الفقراء من تحقيق دخل وسكن وتعليم وتحسين واقعهم المعيشي”.

وأضاف أن “الوزارة تعمل على دعم القرى الأشد فقراً في المحافظات، من خلال إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية وهو أحد تشكيلات وزارة التخطيط، ويشمل عمل الصندوق تنفيذ مشاريع خدمية ومراكز صحية ومدارس وخدمات بلدية كالمياه والكهرباء والطرق في هذه القرى”، مؤكداً أن “هذه المشاريع تحقق أمرين الأول توفير الخدمات، والثاني توفير فرص عمل لتسهم في تحقيق دخل للعوائل في هذه القرى”.

وتابع الهنداوي، أن “اختيار المشروع يتم من قبل أبناء القرية وتم تطبيقه كمرحلة أولى في عشر قرى لكل من محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك”، مبيناً أنه “تم تنفيذ عدد من المشاريع وتعمل الوزارة في المرحلة الثانية وسيتم شمول محافظات أخرى بنفس الآلية واختيار القرى الأكثر فقراً خلال العام الحالي”.

وأشار إلى أن “ستراتيجية وزارة التخطيط تتضمن زيادة تخصيصات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحسين دخل الفقراء من خلال مسارين الأول زيادة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية لتتمكن من زيادة المرتب المقدم للعوائل مع زيادة التخصيصات المالية لشمول عوائل جديدة بشبكة الحماية الاجتماعية، والمسار الثاني زيادة مبالغ الدعم من خلال القروض للمشاريع الصغيرة للشباب العاطل لتوفير دخول لعوائلهم وتوفير استقرار معيشي لهم”.

وعن أكثر المحافظات فقراً، كشف عن أن “محافظة المثنى تعد أكثر المحافظات فقرا بنسبة 52% من السكان، تليها الديوانية ثم ذي قار بنسبة 47%، ثم محافظات الوسط والجنوب وأخيراً المحافظات الغربية وإقليم كردستان بنسبة أقل للفقر في البلاد”.

وبيّن، أن “أكثر المحافظات التي تضم أعداد الفقراء هي بغداد، لأنها تمثل أكبر كتلة سكانية في العراق، تليها نينوى”.

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