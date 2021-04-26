السيد مقتدى الصدر – يحارب الفساد قولا ويحمي الفاسدين فعلا . ؟؟؟؟

يعكوب ابونا

بين حين واخر يخرج لنا السيد مقتدى الصدر ، ويعلن انه يسعى لمحاربة الفساد والفاسدين ، وتطبيق القانون وتحقيق الاصلاح ، كنا نامل بان تكون شعارات واقوال السيد تطابق افعاله وتوجهاته للسائرون كما يعلنه ويدعيه ، ولكن للاسف ما يدعيه هو للاستهلاك المحلي ليس الا، وما يفعله هولتحقيق مصالحه ومصالح تياره لحساب الشعب وقوة الشعب ، وعلى أكتاف الجياع والفقراء من اتباعه ….لنقرا عنه هذا الاسبوع ؟ عن موقع عنكاوا كوم .

الخبر الاول ..

نائب كردي:النواب الشيعة وتحالف القوى يرفضون رفع الحصانة عن النواب الفاسدين المطلوبين للقضاء بجريمة سرقة المال العام..

واكدت النائبه ميادة النجار،ان نواب التيار الصدري والحكمة ودولة القانون والفتح وتحالف القوى هم الذين كسروا النصاب لغرض عدم رفع الحصانة عن النواب الفاسدين المطلوبين للقضاء بجريمة سرقة المال العام …..انتهى الاقتباس ”

ماذا نفهم من هذا ؟؟؟؟ هل السيد صادق بانه يحارب الفساد ؟؟ ام انهم يحمون الفاسدين ويشجعون على الفساد والسحت الحرام ؟ عندما يمنعون رفع الحصانه عن النواب الفاسدين لكي ينالوا جزائهم العادل على يد القضاء ، ماذا يعنى هذا ،؟هل تحقيق العدالة يتم بالوقوف بوجه القضاء ؟؟ سؤال متروك لكل شريف بالسلطة ان كان هناك من تبقى منهم ؟؟

موقف نواب الشيعة هو بكل المعاير القانونية والانسانية والاخلاقية هو اقرار ضمني من كتلهم واحزابهم وتياراتهم بانهم فاسدون من الدرجة الاولى ؟؟

الخبر الثاني

التيار الصدري يطالب بعودة مجالس المحافظات التي رفضها

الشعب

أكد النائب عن التيار الصدري، رياض المسعودي،الاحد، وجود خلافات كبيرة بين القوى السياسية،

بشأن دمج انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب العراقي، المؤمل اجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.وقال المسعودي، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب، قام بحل مجالس المحافظات من خلال تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية، لكن هناك ضرورة لوجود هذه المجالس حتى تكون رقيباً على عمل الحكومات المحلية”.وبين أن “إعادة عمل مجالس المحافظات، يتطلب أمرين، الأول إعادة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، لما يضمن عودة عمل تلك المجالس، وإلغاء قرار حلها، الأمر الثاني هو تحديد موعد انتخابات لمجالس المحافظات”.وأضاف المسعودي أن “إجراء انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب، قضية لا تخلو من الصعوبة، خصوصاً هناك خلافات كبيرة بين القوى السياسية على هذا الأمر، ولهذا هناك صعوبة حقيقة في هذا الدمج”.وشدد النائب عن تحالف سائرون “نحن مع إعادة عمل مجالس المحافظات، لكن ليس الحالية، وانما بعد تحديد موعد انتخابات جديد لها..” انتهى الاقتباس ”

سؤال الم يتم الغاء هذه المجالس الفاسده ، استجابة لتضحيات المتظاهرين الشرفاء الذين قدموا دمائهم من اجل العراق ومن اجل تقديم الافضل لهذا الشعب ،؟؟ هل هذا هوالافضل والانفع للعراقيين ياايها الصدريين ، ؟؟ بعد ان تم الغاء هذه المجالس الفاسده تطالبون بعودتها ؟ لمصلحة من تعود .؟ لمصلحة الفاسدين ورد اعتبارهم ؟؟؟ .. ام لديكم تفسيراخرى ، يعلوا مصالحكم ومنافعكم بهذه المجالس الفاسدة ؟؟

الخبر الثالث

طالب السيد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، وزارة الثقافة بسحب وإلغاء الكتاب المرسل إلى وزارة الخارجية – دائرة أوروبا والمتضمن دعم الشاعر سعدي يوسف ، جاء ذلك عبر اتصال هاتفي مباشر اليوم الجمعة 23 نيسان 2021 ، مع السادة وزيري الثقافة والخارجية .

ولفت الكعبي بالقول : يبدو ان الإخوة في وزارة الثقافة لم يطلعوا الى الكتابات والقصائد والتصريحات العلنية للشاعر ” سعدي يوسف ” وابرزها القصيدة التي تحاول النيل والإساءة إلى رمز الخير و الجمال والذوق والإنسانية جمعاء ، نبينا الكريم محمد صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم ، داعيآ في الوقت ذاته الوزارتين إلى وجوب تقديم الدعم اللازم إلى الأدباء والصحفيين والشعراء والفنانيين وكل المثقفين أصحاب الكتابات النيرة والواعية التي تحترم الوطن والمواطن ، سواء كانوا في الداخل او الخارج ، وتسخير جميع الامكانات لرعايتهم اشد الرعاية بإعتبارهم صور مشرقة دائمة للعراق .

المكتب الإعلامي

للنائب الأول لرئيس مجلس النواب

٢٠٢١/٤/ ٢٣

للاسف ان يصل البعض الى هذا المستوى من الاخلاق ، بمحاربة قامه من قامات العراق وهو على فراش الموت ؟؟ ويشهد له تاريخ العراق بمواقفه وتضحياته من اجل العراق ..؟؟ ولكن لماذا التعجب ؟؟ الا نعيش بزمن هؤلاء ، ؟؟ الذين اصابوا العراقيين بالذل والهوان والفقر والجوع والمرض والجهل والقمع والقتل والاغتصاب والتهجير والتنكييل ، الم يكن هذا على يد هؤلاء الدعاة ،؟ منذ استيلائهم على سدة الحكم بعد 2003 ؟؟ لم يخلوا للعراقيين بال الا الخلاص منهم ؟؟ لا حظوا ما قدموه للعراق ؟؟ من اعمالهم تعرفونهم ؟؟ اليس هم من دمروا العراق وخربوه وباعوه .. ؟؟ عن اي قيم واخلاق تتكلمون ياهذا ؟؟ اليس الذي يعيشونه العراقيون هو نتاج هذه الاخلاق والقيم التي تدعيها ؟؟ ياسيد الكعبي ؟؟..

الخبرالرابع

قدم التيار الصدري / السائرون . قائمة باسماء المرشحين لمجلس النواب الجديد المزمع اجراء انتخاب اعضاءه يوم 10 /10 /2021 …. وتصدرت القائمة اسماء نواب بالمجلس اليوم واسماء نواب سابقون فشلوا بالانتخابات السابقه واسماء بعض المسؤولين الفاشلين والفاسدين ،..

من جهة نجد السيد مقتدى الصدر ينهي ويمنع تجربة المجربين ، ويؤكد على المستقلين والتكنوقراط والشباب واصحاب ايادي البيضاء ان وجودا ؟؟ واشك بوجودهم في التيار ؟؟ ولكن هل هؤلاء الذين تمت ترشيحهم هم مايطمع اليه العراقيون بانه سوف يحققوهؤلاء ما هو خير ؟؟ العراقيون يعرفون جيدا بان هؤلاء ليسوا للعراق ولا للعراقيين بل هؤلاء هم لخدمة التيار واعوانه ؟؟ والا اين شعار الذي رفعه السيد مقتدى شلع قلع ؟؟؟؟ لم يكونوا غالبية هؤلاء بالحكم وبمجالس المحافظات ؟ ماذا قدموا لمحافظاتهم الشيعية ؟؟ لا شئ بل زاد الامرسوءا ولكنهم هم انتفعوا على حساب المال العام والسحت الحرام ، وهذا ما يتوقعونه منهم العراقيون لا حقا ؟؟؟ فلا خيرفي بلد هؤلاء قادته ؟؟.. …

يعكوب ابونا …………………… 15 /4 /2021

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