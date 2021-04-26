الصحة تسجل 6034 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 6034 إصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية. وكشفت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه،

أمس الأحد (25 نيسان 2021)، أنه “تم تسجيل 6034 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مقابل 7335 حالة شفاء”. ووفق الموقف الوبائي لوزارة الصحة، بلغت حالات الوفاة جراء فايروس كورونا 40 حالة وفاة في عموم العراق، حيث تصدرت محافظة السليمانية في إقليم كردستان المحافظات العراقية بعدد الوفيات بتسجيل 7 حالات. وبهذا وصل عدد الإصابات الكلّي بالفايروس إلى 1031322 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين من كورونا 905301 حالة، أما عدد الوفيات الكلّي فبلغ 15257 حالة منذ تفشي الجائحة في البلاد. وذكرت الوزارة، بلغت الحالات التي تحت العلاج 110764 حالة، بينها 526 حالة ترقد في العناية المركزة. وفيما يتعلق بالملقحين من فايروس كورونا، بيّنت الوزارة أن عدد الذين تلقوا اللقاح 6223 شخصاً، ليصبح مجموع عدد الملقحين 304461 شخصاً.

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