الكتل والأحزاب تحاول الالتفاف على فترة تسجيل التحالفات وتتحدث عن التمديد

بغداد/ محمد صباح

مازالت الكتل والأحزاب المتنفذة تتعمد تأخير إرسال قوائم مرشحيها إلى مفوضية الانتخابات لكسب مزيد من الوقت. وتتحجج بأنها لم تحسم خيارتها ومفاوضاتها، وبدأت تتحدث في الكواليس عن إمكانية تمديد فترة التسجيل وهو أمر ترفضه المفوضية.

وتسلمت المفوضية قبل أربعة ايام من انتهاء المهلة المحددة لتسجيل التحالفات أسماء نحو 926 مرشحا فرديا مستقلا وحزبيا في حين لم تقدم التحالفات المسجلة سوى (22) مرشحا فرديا.

وتقول جمانة الغلاي، المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات في تصريح لـ(المدى) إن “مفوضية الانتخابات لا تنوي تمديد فترة تسليم أسماء التحالفات وقوائم المرشحين إلى فترة أخرى”، مشددة على أن “آخر موعد لتسلم التحالفات والائتلافات الانتخابية وقوائم المرشحين سيكون مطلع شهر أيار المقبل”.

وتضيف الغلاي أن “مفوضية الانتخابات مددت في وقت سابق فترة استلام التحالفات والكيانات وقوائم المرشحين من اجل فسح المجال أمام الكتل والكيانات الانتخابية لإكمال كل المتعلقات”، مبينة أن “عدد المرشحين الذين سلموا إلى مفوضية الانتخابات يقارب (926) مرشحا فرديا حتى هذه اللحظة”. وتوضح أن “من بين هولاء المرشحين الفرديين الذين وصلت أسماؤهم إلى مفوضية الانتخابات (477) مرشحا مستقلا، و(416) مرشحا مقدما من قبل الأحزاب”، لافتة إلى ان “عملية تقديم الأسماء وتسجيل التحالفات ستحسم قبل الموعد النهائي”.

وتشير إلى انه “من بين هذه الأسماء المرشحة بشكل فردي على أساس المكونات تسعة مرشحين من الكرد الفيلية، واثنين من المكون الشبكي، وثمانية من والصابئة، وسبعة مرشحين من المكون الايزيدي، وسبعة عشر مرشحا من المكون المسيحي”.

وفي 15 نيسان 2021 قرر مجلس المفوضين توحيد مدد فترة استقبال قوائم المرشحين وفترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية ٢٠٢١/ايار/١.

وتضيف المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات ان “التحالفات المسجلة في مفوضية الانتخابات تصل إلى (33) تحالفا قدمت (33) مرشحا، موزعين بشكل متفاوت من تحالف إلى آخر”، مستدركة: “هناك تحالفات لم تقدم اي مرشح حتى هذه اللحظة”.

وتتابع المتحدثة ان “الوقت مازال مفتوحا أمام الكتل والتحالفات لانجاز كل متعلقاتها بشأن تقديم مرشحيها قبل انتهاء الفترة المحددة”، منوهة إلى ان “التحالفات قدمت 22 مرشحا فقط وتنتظر وصول مرشحيها المتبقين وفق الفترات المتفق عليها”.

وتتابع ان “عدد الأحزاب المسجلة 264 حزبا بواقع (55) حزبا قيد التأسيس، و122 حزبا شاركوا في الانتخابات الماضية وقدموا طلبا لإبداء الرغبة إلى دائرة شؤون الأحزاب للسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.

وتوضح أن “أي تمديد في مواعيد استقبال قوائم المرشحين وتسجيل التحالفات سيؤثر على جدول المفوضية العملياتي”، معتبرة ان “التمديد صعب وغير ممكن وفق الظروف والاستعدادات التي تقوم بها المفوضية العليا للانتخابات”.

من جانبه، يتوقع رحيم العبودي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، “إرجاء موعد تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين الفرديين من الأول من أيار إلى موعد جديد”، عازيا سبب ذلك الى ان “اغلب الكتل والأحزاب لم تنتهِ بعد من حسم خياراتها”. ويبين العبودي لـ(المدى) أن حزبه “أنجز ما نسبته 50% من مفاوضاته بشأن تسجيل تحالفه الطولي الذي يضم عددا من القوى الصاعدة الحديثة وبعض القوى الحزبية القديمة”، مشيرا إلى أن “المفاوضات مازالت جارية بين معظم الكتل لحسم تحالفاتها”.

ويبين أن “حزب المرحلة الذي يقوده رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قطع أشواطا متقدمة من التفاهمات والمفاوضات مع الصدريين وتحالف الفتح من اجل تشكيل تحالف انتخابي موحد يجمعهم سوية”، مضيفا ان “هذه الحوارات هي مجرد محاولات لم تصل بعد إلى حالة التحالف الانتخابي”.

ويوضح عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة أن “ائتلاف النصر وكتلة دولة القانون باتا الأقرب إلى التحالف الطولي الذي يقوده تيار الحكمة لكن أيضا مازالت الأمور لم تحسم بشكل نهائي”، مبينا ان “هناك كيانات تفضل ان تكون من بين التحالفات الكبيرة”.

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