باحث كوردي: PKK ذراع الثوري الإيراني في شنگال

أكد الكاتب والباحث السياسي الكوردي عبد الرحمن كلو، اليوم الأحد، أن حزب العمال الكوردستاني PKK في شنگال (سنجار) جزء من ميليشيا الحشد الشيعي، وهو أحد أذرع الحرس الثوري الإيراني، ولذلك هو غير مخول باتخاذ قرار الخروج من المنطقة إلا بقرار من إيران، لافتا إلى أن الجيش العراقي لن يدخل أية حرب مع الحرس الثوري أو الحشد في شنگال إلا إذا أمرت أمريكا بذلك.

وقال كلو في حديث لـ (باسنيوز)، إن «تواجد PKK في شنگال لا علاقة له بالحرب على داعش أو الإرهاب وهو لم يشارك في هذه الحرب على الجانب العراقي من الحدود، حيث اقتصرت مهمته أثناء معارك تحرير شنگال من قبل البيشمرگة على ملء الفراغات وأعمال النهب والسطو والسرقات»، مشيراً إلى أن «تواجد هذه المنظومة في الجانب العراقي من الحدود مع سوريا بأسماء مختلفة جزء من مخطط إيراني بدأ منذ عام ٢٠٠٣ أثناء حرب تحرير العراق وتوضحت معالمه في أعوام ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ كأحد أدوات تنفيذ الممر البري الإيراني إلى العمق السوري».

وأضاف «بما أن هذا التواجد يدخل في إطار استراتيجية المشروع الإيراني في سوريا والعراق، فهو بذلك يشكل جزءًا من الصراع الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأيًا تكن التوقيتات الزمنية التي تؤشر خروجه فهي لن تذهب إلى التنفيذ، لأن هذا التنظيم ككيان عسكري في شنگال والمناطق المستقطعة من كوردستان جزء من الحشد الشعبي»، مؤكداً أنه «جزء من نفوذ الحرس الثوري الإيراني وأحد أدواته، وهو غير مخول باتخاذ قرار الخروج وعليه فهو لا يستمد قوته من الحشد والحرس الثوري الإيراني فحسب بل هو جزء من تلك القوى».

ولفت كلو إلى أن «الجيش العراقي لن يدخل أية حرب مع الحرس الثوري أو الحشد، إذًا لن تكون هناك مواجهات عسكرية في شنگال إلا إذا أمرت أمريكا بذلك، لأنها في نهاية المطاف لن تسمح بالحرس الثوري الإيراني في مناطق نفوذها، وPKK لن يستطيع التوفيق بين التحالفات والولاءات المتناقضة في نهاية المطاف، في سوريا مع أمريكا ضد إيران في العراق مع إيران ضد أمريكا»، مشيراً إلى أن «هذه المعادلة لن تنسجم مع مرحلة ما بعد الحرب على الإرهاب».

عبد الرحمن كلو

وأكد الكاتب والباحث الكوردي أن «التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وحده القادر على دخول معركة إخراج ميليشيات الحشد وPKK وتنفيذ اتفاق شنگال بين الإقليم والمركز».

وأردف أن «السيناريو الآخر الذي يعول عليه البعض هو دخول الجيش التركي بحجة تواجد PKK»، مشيراً إلى أن «هذا السيناريو كان ممكنا في عهد إدارة ترامب التي كانت تميل إلى التعاون مع تركيا، أما الآن فذاك السيناريو مستبعد إلى درجة الاستحالة، إذًا يبقى الأمر في تحديد مصير شنگال مرهوناً بالتوافق الأمريكي الإيراني في المفاوضات الماراتونية بخصوص الملف النووي الإيراني».

وتابع كلو «هنا تدخل إسرائيل كأحد أطراف هذا الاتفاق رغم عدم مشاركتها بشكل مباشر، لأنها لن تهادن بشأن هذا الملف وسترغم إدارة بايدن على سد كل الثغرات القانونية والإجرائية لعدم تمكن إيران من امتلاك أي سلاح نووي بالإضافة إلى إثارة موضوع منظومة الصواريخ المتوسطة المدى التي تهدد أمنها الوطني»، مبينا أن «المحاولة الإيرانية لاستهداف مفاعل (ديمونة) من الأراضي السورية كان بمثابة إعلان حرب على إسرائيل مما أربك كل أطراف العملية التفاوضية في فيينا».

ولفت إلى أن «الحالة التفاوضية مهددة بالفشل بسبب أحداث تفجير مفاعل (نطنز) والصاروخ الإيراني باتجاه (ديمونة)، وعندها ستعتمد الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية مختلفة بديلة أشد حزماً مع إيران».

وختم عبد الرحمن كلو حديثه بالقول: «إن خطورة الأوضاع الحالية في شنگال وتأخير تطبيع الأوضاع وتنفيذ الاتفاق يعني المزيد من حالات النزوح والهجرة والموافقة على تسليم شنگال أرضاً وسكاناً لحكم الميليشيات والخيارات المجهولة، واليوم شنگال أمام مخاطر وتحديات حقيقية لتغيير ديموغرافي يطال هويتها القومية والوطنية كما هو الحال في عفرين الآن، لأنها تأتي ضمن سلسلة مؤامرة تمزيق الكيان البشري الكوردستاني التي بدأ التحالف العثماني الصفوي بحياكة خيوطها من خانقين وكركوك مرورا بشنگال ومن ثم سري كانيه (رأس العين) وگري سپي (تل أبيض) وأخيراً عفرين في غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

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