بيان عاجل 

بسمه تعالى

نعزي الشعب العراقي و أهالي الضحايا بفاجعة مستشفى ابن الخطيب.

و نطالب الحكومة بفتح تحقيق مستقل شفاف فوري عن أسباب الحريق .

كما نطالب رئيس الوزراء باقالة وزير الصحة و كل طاقمه و خلية الأزمة و إبعاد وزارة الصحة عن المحاصصة.

ندعوا من الله بالرحمة لارواح الشهداء والشفاء العاجل للمصابين .

و الله وراء القصد

الموقعون أدناه ؛

1-الدكتور عقيل العيسى

٢–البروفيسور عادل شريف

٣–حيدر الموسوي

٤–زيد العيسى

٥–حركة ١٩٩٨ للتغيير في العراق

٦–نوفل الحمداني

٧–ضياء ابو معارج الدراجي

٨–الدكتوره داليه محمد

٩–عقيل عواد جبر

١٠–ياسر طلال التميمي

١١– البرفيسور باسم الشهابي

١٢–فرحان المرشدي

١٣–الزينبية للتحليل السياسي

١٤–زيد كاظم الحسيني متقاعد

١٥–محمد علي الحكيم

١٦–جمعه الحمداني

١٧–قاسم سلمان العبودي

١٨–محمد البدر

١٩–علي عيسى الأوسي

٢٠– جواد المالكي

٢١–منتدى الحوار الوطني

٢٢– الدكتور مصطفى الناجي

٢٣–المهندسة مريم حسن الكعبي

٢٤–صامد الشمخي

٢٥–أحمد كاظم يوسف العزاوي

٣٦– المحامي علي الطائي

٢٧–جميل شاكر الخفاجي

٣٨–الحقوقي رحيم الحمداني

٢٩– عباس العرداوي – محلل سياسي

٣٠–انمار العكيلي – اعلامي

٣١– الدكتور محمد البلداوي

٣٢–قاسم محمود حسن

٣٣–المحلل السياسي كاظم خضير الجحيشي

٣٤–الدكتور حيدر سلمان

٣٥–سعيد ياسين موسى

٣٦–خميس محمد مجهد

٣٧–سليم الرميثي

٣٨–د كرم الخزرجي

٣٩–نهى البغدادي

٤٠–د خالد عبدالقادر هاشم محمد

٤١–عمر ناصر كاتب و باحث سياسي

٤٢–سليم الرميثي

٤٣–الدكتوره سحر العلي

٤٤–د. محمد مهدي الاسدي

٤٥– د. عادل الكفيشي

٤٦–المهندس سرمد الكفيشي

٤٧–د. اياد الطحان الموسوي

٤٨–د خالد عبدالقادر هاشم محمد

٤٩–د.طارق الجواد

٥٠–زياد شلتاغ

٥١–ثامر القزاز

٥٢–عبد الأمير الاطرش/النجف

٥٣–المهندس عماد البرهان

٥٤–د. حسين أحمد

٥٥–رعد الموسوي

٥٦–البروفسور نوري إلطيف

٥٧–الشيخ صباح الكناني رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير

٥٨–عبد الله الجيزاني

٥٩–علي الموسوي– هولندا

٦٠– الدكتور سالم العايدي

٦١– الدكتور تشيك شاويس

٦٢–د فلاح جاسم العامري

٦٣– المحلل السياسي جاسم الموسوي

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