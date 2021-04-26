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بيان عاجل 

بسمه تعالى 

نعزي الشعب العراقي و أهالي الضحايا بفاجعة مستشفى ابن الخطيب

و نطالب الحكومة بفتح تحقيق مستقل شفاف فوري عن أسباب الحريق . 

 كما نطالب رئيس الوزراء باقالة وزير الصحة و كل طاقمه و خلية الأزمة و إبعاد وزارة الصحة عن المحاصصة

ندعوا من الله بالرحمة لارواح الشهداء والشفاء العاجل للمصابين .

و الله وراء القصد 

الموقعون أدناه ؛

1-الدكتور عقيل العيسى

٢البروفيسور عادل شريف  

٣حيدر الموسوي 

٤زيد العيسى

٥حركة ١٩٩٨ للتغيير في العراق

٦نوفل الحمداني

٧ضياء ابو معارج الدراجي

٨الدكتوره داليه محمد

٩عقيل عواد جبر

١٠ياسر طلال التميمي

١١– البرفيسور باسم الشهابي 

١٢فرحان المرشدي

١٣الزينبية للتحليل السياسي

١٤زيد كاظم الحسيني متقاعد

١٥محمد علي الحكيم 

١٦جمعه الحمداني 

١٧قاسم سلمان العبودي

١٨محمد البدر

١٩علي عيسى الأوسي

٢٠– جواد المالكي

٢١منتدى الحوار الوطني

٢٢– الدكتور مصطفى الناجي

٢٣المهندسة مريم حسن الكعبي 

٢٤صامد الشمخي

٢٥أحمد كاظم يوسف العزاوي 

٣٦– المحامي علي الطائي 

٢٧جميل شاكر الخفاجي

٣٨الحقوقي رحيم الحمداني 

٢٩– عباس العرداوي – محلل سياسي 

٣٠انمار العكيلي – اعلامي 

٣١– الدكتور محمد البلداوي 

٣٢قاسم محمود حسن 

٣٣المحلل السياسي كاظم خضير الجحيشي

٣٤الدكتور حيدر سلمان 

٣٥سعيد ياسين موسى

٣٦خميس محمد مجهد

٣٧سليم الرميثي

٣٨د كرم الخزرجي

٣٩نهى البغدادي

٤٠د خالد عبدالقادر هاشم محمد

٤١عمر ناصر كاتب و باحث سياسي

٤٢سليم الرميثي

٤٣الدكتوره سحر العلي 

٤٤دمحمد مهدي الاسدي

٤٥– دعادل الكفيشي

٤٦المهندس سرمد الكفيشي

٤٧داياد الطحان الموسوي

٤٨د خالد عبدالقادر هاشم محمد

٤٩د.طارق الجواد

٥٠زياد شلتاغ

٥١ثامر القزاز

٥٢عبد الأمير الاطرش/النجف

٥٣المهندس عماد البرهان

٥٤دحسين أحمد

٥٥رعد الموسوي

٥٦البروفسور نوري إلطيف

٥٧الشيخ صباح الكناني رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير

٥٨عبد الله الجيزاني 

٥٩علي الموسوي– هولندا 

٦٠– الدكتور سالم العايدي 

٦١– الدكتور تشيك شاويس 

٦٢د فلاح جاسم العامري

٦٣– المحلل السياسي جاسم الموسوي 

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