صحة كوردستان توضح بخصوص فتح أبواب المدارس

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان ، شائعات تحدثت عن عدم ممانعة الوزارة لفتح أبواب المدارس واستئناف الدراسة حضورياً.

د.آسو حويزي ، قال ان شائعات نسبت اليه القول بعدم ممانعة الوزارة لفتح أبواب المدارس ، مضيفاً ” نعلن هنا ان مخاطر وباء كورونا في إقليم كوردستان مازالت قائمة وأي قرار بخصوص فتح أبواب المدارس بحاجة الى تقييم وقرار من اللجنة العليا لمكافحة الوباء”.

مردفاً ، بالقول “حتى الان لم يتم اتخاذ قرار بخصوص فتح أبواب المدارس والشائعات بهذا الخصوص لااساس لها من الصحة ، وهذا الامر بحاجة الى قرار من اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا”.

وكانت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، أعلنت في الـ 12 من ابريل/ نيسان الجاري استئناف دوام المدارس الحكومية وغير الحكومية والمعاهد التابعة لها بطريقة الـ(اون لاين) او ما يسمى بالتعلم عن .

وقالت الوزارة في بيان، إن ” الدوام المدرسي سيكون إلزامياً، في مراحل الأول الأساسي (الابتدائي) لغاية 11 الإعدادي والمعاهد الحكومية وغير الحكومية، لكنه سيكون عن بعد (أون لاين)، بينما سيقتصر حضور التلاميذ والطلبة خلال الامتحانات الفصلية مع مراعاة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا”.

واضاف البيان، “على ادارات المدارس رفع تقارير أسبوعية لمديريات التربية حول الوضع الوبائي في مدارسهم، والالتزام بالدوام الحضوري بالنسبة للإدارات ليومين في الاسبوع (الاثنين و الاربعاء).

مبيناً، أنه “سيتم تشكيل لجان على مستوى المديريات العامة ومديريات التربية لمراقبة دوام الـ”أون لاين” في المدارس”، مشيرة الى أنه “سيتم استئناف الدوام في 17 من الشهر الجاري”.

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