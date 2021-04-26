عالية نصيف تحمل الحكومة المسؤولية عن فاجعة ابن الخطيب.. وتؤكد: وزارة الصحة هي نتاج لثنائية البلاء (الفساد والمحاصصة) 

حمّلت النائبة عالية نصيف الحكومة مسؤولية الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في مستشفى ابن الخطيب والذي راح ضحيته العشرات من المواطنين، مبينة ان من أسباب هذه الفاجعة هو أن وزارة الصحة هي نتاج لثنائية البلاء (الفساد والمحاصصة) .

وقالت في بيان اليوم :” في الوقت الذي نعزي فيه أسر الضحايا وندعو الله تعالى أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، ندعو الى عدم التعامل مع هذه المأساة على أنها مجرد قضاء وقدر، فكلنا مؤمنون بما يقضيه الله سبحانه وتعالى، ولكن لولا الإهمال لما وقعت هذه الكارثة التي كان من الممكن تفادي وقوعها في حال توفر مستلزمات السلامة ومعدات الإطفاء وسلالم الطوارئ ” ، مبينة :” ان عشرات الناس لم يتمكنوا من الهرب من الطابق المحترق وماتوا حرقاً واختناقاً “.

وتابعت نصيف :” ان الجهات الحكومية تتحمل المسؤولية عن هذا الحريق، وعلى رئيس الوزراء ان يعلن نتائج التحقيقات بأسرع وقت ممكن، فأرواح الناس لايمكن الاستهانة بها، ولن تمر هذه الفاجعة مرور الكرام “.

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