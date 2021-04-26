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فاجعة مستشفى ابن الخطيب 

           محمد توفيق علاوي
فاجعة لا يكفي استنكارها ، فالفساد قد نخر في كل مفاصل الدولة بسبب تصدي الكثير من الاحزاب الفاسدة لحكم البلد خلال الثمانية عشر عاماً الماضية؛
 يجب ان يفكر المواطن العراقي بكل صدق وجدية  لتغيير الكثير من الوجوه السياسية الفاسدة التي تحكم البلد من منطلق المحاصصة السياسية؛ ولا يمكن تغيير الوضع إلا بالسعي الحقيقي والجدي للمواطن باتخاذ مواقف ايجابية لتغيير الوضع  وليس الاكتفاء بمواقف سلبية في عدم المشاركة بالانتخابات، فمثل هذه المواقف ستكرس المحاصصة وستكرس الفساد وستتكرر فاجعة مستشفى ابن الخطيب في اماكن اخرى وبأشكال مختلفة؛
لا يسعنا في هذا المجال إلا ان نقدم تعازينا لذوي الضحايا الذين فقدوا حياتهم واصيبوا في هذه الفاجعة الكبرى، ونسأل الله ان يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وإنا لله وإنا اليه راجعون
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