مسؤول حزبي كوردي : مواطني إقليم كوردستان “تعبوا وملّوا وتضرروا” من حرب PKK وتركيا على ارضهم …

الإقليم ليس الساحة المعنية بهذه الحرب

قال عضو بالهيئة القيادية في حزب كادحي كوردستان ، اليوم الاحد ، ان المواطنين في جنوب كوردستان (إقليم كوردستان) تعبوا وملّوا وتضرروا كثيراً من الصراع الدائر بين حزب العمال الكوردستاني PKK وتركيا على ارضهم ، لافتاً ان إقليم كوردستان ليس الساحة المعنية بهذه الحرب .

سعد خالد ، قال ان “الحرب الدائرة بين PKK وتركيا لاعلاقة لإقليم كوردستان بها” ، مشدداً على ان ” المواطنين في إقليم كوردستان تعبوا وملّوا من هذه الحرب وتضرروا منها كثيراً ” ، مضيفاً “لاحكومة إقليم كوردستان ولا الأحزاب السياسية في الإقليم يؤيدون هذه الحرب التي بات واضحاً للعيان انها لاتحل المشكلة الموجودة .. الحل يكمن في السلام”.

عضو الهيئة القيادية في حزب كادحي كوردستان خالد سعد ، تابع بالقول ” من غير المعقول تحويل إقليم كوردستان الى ساحة للحرب بين PKK وتركيا والمتضرر الوحيد منها قبل الأحزاب والحكومة هم شعب الإقليم الذي يطالب بنقل هذه الحرب الى الساحة التي تدور من اجلها الحرب وبسببها “.

يذكر ان الحزب الكوردي التركي المصنف على لوائح الإرهاب الامريكية والاوربية ، يتخذ من جبال قنديل والمناطق الحدودية الوعرة داخل إقليم كوردستان ، معقلا له ، وينشط مسلحوه في تلك المناطق ويشنون منها هجمات على الداخل التركي كما يفرضون ضرائب وأتاوات على سكان المنطقة ، وتسببوا في اخلاء مئات القرى الحدودية داخل الإقليم من ساكنيها كما ويعرقلون إيصال الخدمات لعشرات أخرى منها .

وكثيراً ما تطالب حكومة اقليم كوردستان PKK بإخلاء المناطق الحدودية التي يتواجد فيها تحاشيا لتعرض السكان والقرويين للقصف لكن من دون جدوى .

وينفذ الجيش التركي باستمرار عمليات عبر الحدود ويشن غارات جوية على قواعد الحزب داخل إقليم كوردستان ، ويتضرر منها السكان المحليون الذين يضطرون لاخلاء قراهم وترك مزارعهم والنزوح الى مناطق اكثر امناً .

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