مسرور بارزاني معزياً بضحايا ابن الخطيب: كوردستان مستعدة لتقديم جميع أشكال المساعدة

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأحد 25 نيسان / أبريل 2021، بياناً بشأن حادث الحريق المأساوي الذي أوقع ضحايا في مستشفى ابن الخطيب ببغداد.

وقال رئيس الحكومة في البيان: «ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ حادث الحريق المأساوي الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب ببغداد مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص. وبهذا المصاب الأليم أتوجه بخالص آيات التعازي وعظيم المواساة إلى عوائل وذوي الضحايا وأشاركهم الأحزان، متضرعاً إلى الباري جلّ في علاه أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل».

وأكد مسرور بارزاني، أن «حكومة إقليم كوردستان مستعدة لتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة، ولا سيما في مجال الصحة، واستقبال المصابين أو أي مساعدة أخرى تخفف من المعاناة».

هذا فيما أفادت مصادر بارتفاع الضحايا الحريق الى 45 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين بحروق وحالات اختناق، إثر الحريق الذي شب ليل السبت/الأحد في مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى «كورونا» بمنطقة جسر ديالى ببغداد، إثر انفجار قناني أوكسجين .

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