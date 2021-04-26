ميندي لن يلحق بمباراة تشيلسي وريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنّ الدولي الفرنسي، فيرلاند ميندي، ظهير أيسر ريـال مدريد، لن يلحق بمُباراة تشيلسي الإنكليزي، في دوري أبطال أوروبا.

ريـال مدريد يستقبل تشيلسي، مساء الثلاثاء القادم، على ملعب “الفريدو دي ستيفانو”، في ذهاب نصف نهائي الأبطال.

ميندي يُعاني من إصابة بحمل زائد في باطن الساق بالقدم اليسرى، ويغيب عن الملكي مُنذ فترة.

واوضحت الصحيفة الإسبانية، أنّ المدافع الفرنسي، لم يتواجد في تدريبات النادي الملكي، اليوم الأحد، قبل يومين من مواجهة تشيلسي.

وشددت على أنّه من المُستحيل أنّ يتواجد ميندي أمام تشيلسي، مُشيرة إلى أنّ المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، سوف يعتمد على ناتشو في مركز الظهير الأيسر.

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