إحباط

بئس العيش بين مطرقة متاهة السياسة…

ومتاهة الجائحة المستوردة …

بالناس البريئة فاتكة…

الأعمار قاصفة…

كزوبعة مقوضة…

الحياة مزلزلة…

بئس الضمائر النائمة…

بئس مركب بدفات قيادة مختلفة…

لاتجاهات أربع في خلاف متدافعة…

بئس العيش اللاعيش…

***

بئس سياسة للحكمة والدهاء فاقدة…

بئس نفوس بالطمع مخدرة…

للمال عابدة….

نقوسها عاشقة…

للبلاد راهنة…

الضمائر بائعة…

الفقر ناشرة…

فتحت المعابر لمرور الجائحة…

للموت ذائعة…

بئس العيش اللاعيش…

بين رائحة الموت…

وبطون جائعة…

وأفواه شاكية باكية…

من ديواني “جدلية العشق و الغرام” الأديبة والكاتبة المسرحية والناقدة والشاعرة فوزية بن حورية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط