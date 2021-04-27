الإعلام الأمني : اعتقال 13 داعشياً في نينوى

القت مفارز جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على 13 عنصراً من داعش في مناطق متفرقة من محافظة نينوى (مركزها الموصل) .

وقال بيان لخلية الاعلام الامني : “بهدف بسط واستتباب الامن في محافظة نينوى ، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني هناك وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية من إلقاء القبض على 13 عنصراً ارهابياً ينتمون لعصابات داعش الإرهابية في مناطق متفرقة من احيائها، توزعوا بصفة مقاتلين في فرق (الفرقان، خالد ابن الوليد، مؤتة، نهاوند) المنضوية بما يسمى المعسكرات العامة”.

البيان ، أضاف ” جرى تدوين اقوالهم اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، واستهداف القوات الامنية اثناء معارك التحرير، وتمت احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم”.

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