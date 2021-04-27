الدفاع المدني يصدر توجيهات للفلاحين مع بدء موسم حصاد الحنطة والشعير

واسط/ جبار بچاي

أصدرت مديرية الدفاع المدني جملة من التعليمات والتوجيهات للفلاحين والمزارعين وذلك بالتزامن مع بدء موسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير.

وأكدت تلك التعليمات على أهمية اتباع السلامة المهنية من قبل المزارعين وتوفير مستلزمات الاطفاء، وحذرت في ذات الوقت من إشعال النيران قرب الحقول لأغراض إعداد الطعام أو لأي سبب كان، وحثت على منع التدخين في الاراضي المهيأة للحصاد.

وذكر مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة واسط لـ(المدى) أن “المديرية وعلى ضوء توجيهات الدفاع المدني العام عممت مجموعة التوجيهات على الجمعيات الفلاحية والمزارعين لغرض تلافي حالات حرق المحاصيل الزراعية التي حصلت في العام الماضي..”

وأضاف أن “تلك التعليمات أكدت على عدم إيقاد النيران داخل الاراضي الزراعية المهيأة للحصاد أو التي تم حصادها وكذلك في البساتين لإعداد الطعام دون مراقبة أو اتخاذ تحوطات الأمان مع التأكيد على توفير مستلزمات الإطفاء وأبسطها الماء عند تنظيف البساتين والمزارع من بقايا الأعشاب والدغل المتيبس وعدم حرقها بتاتا، أما الكميات الكبيرة منها فيجب عزلها في مناطق آمنة للتخلص منها”.

ومنعت تلك الاجراءات منعا باتا التدخين في مناطق تجميع الأعشاب المتيبسة أو خلال عملية الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير مـع توفير علامات تحذيرية تشير الى ذلك وخصوصا قرب الطرق النيسمية داخل المزارع والبساتين إضافة الى عدم سكب المنتوجات النفطية مثل (النفط، البنزين، الكاز، الزيوت الاخرى) على الأرض داخل الحقول المهيأة للحصاد أو التي تم حصادها.”

وأشار الى أن “تكون عمليات الصيانة الدورية للعجلات العاملة مثل الحاصدات والجرارات في مناطق آمنة وأن يتم إخراج الآلية من الحقل الى مكان آمن وبعيد مع التأكد من التوصيلات الكهربائية كافــة ومعالجة الرديء منها ويمنع إضافة الوقود لها أثناء عملها”.

وأوضح أن “تحوطات الامان خلال موسم الحصاد أكدت على عدم كسر ورمي أعقاب قارورات الزجاج بأنواعها، كونها تعد إحدى مسببات الحرائق في مناطق الأعشـاب والدغل المتيبس كذلك عدم إجراء عمليات اللحام داخل الحقول الزراعية إلا بعد توفر شروط الأمان وأن يكون العمل بعيدا عن الحقل الزراعي وفي منطقة آمنة”.

وأشارت الضوابط الاحترازية الى “أهمية الانتباه الى الأسلاك الكهربائية الممتدة فوق البساتين والمزارع ومعالجة المتدلي منها وعدم التجاوز عليها، مع ضرورة توفير مطافئ حريق نوع باودر وزن (12) كغم في كل حاصدة ووزن (6) كغم في الجرارات الزراعية..”

وقال إن “المديرية شددت على أن يتم التركيز على تحوطات الأمان خلال الأيام التي فيها سرعة ملحوظة للرياح مصحوبة بالبرق، كذلك أكدت على عمل فاصل مناسب بين المساحات المزروعة ليكون عائقا في حال حصول حريق في الحقل مع العمل على إزالة الحشائش على جانبي الطرق العامة الممتدة بين المساحات المزروعة لتجنب اي مصدر نار يلقى من العجلات السالكة تلك الطرق”.

لافتا الى أن النقطة الجوهرية والمهمة التي يجب الانتباه لها ضرورة الاتصال السريع بهاتف سيطرة الدفاع المدني (115) المجاني من أي هاتف محـمول أو أرضي عند حدوث أي حادث لضمان وصول فرق الدفاع المدني الى موقع الحادث.”

وشهد موسم الحصاد الماضي العديد من الحرائق التي طالت حقول القمح في مختلف المحافظات اثناء موسم الحصاد وافادت مديرية الدفاع المدني حينها ان الحرائق بلغت 207 حوادث فيما بلغت مساحات الحقول المحترقة 8561 دونما من الاراضي المزروعة بمحصول الحنطة وانقذت فرق الاطفاء وابعدت خطر النار عن (138317) دونما.

وحينها عزت فرق الدفاع المدني تلك الحرائق لأسباب توزعت بين عطب الاسلاك الكهربائية، والمتعمد منها، ونتيجة الاعمال الارهابية لاسيما في المناطق الغربية واعقاب السجائر وكذلك بسبب شرارة من آلة الحصاد ايضا والاهمال من قبل الفلاحين أو أصحاب الحاصدات .

وأكد المصدر أن مديرية الدفاع المدني “وضعت خطة توزيع لفرقها باسناد المحافظات العراقية الجنوبية بعد اكتمال الحصاد وارسال فرقها الى المحافظات الشمالية ووضعها قرب الحقول الزراعية لتأمينها حتى اكتمال حصاد المحصول بالكامل”.

وكان الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق قد دعا رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى التدخل لوقف الحرائق التي حصلت في حقول القمح، والتحقيق لمعرفة الجناة وتعويض المزارعين.

يذكر أن حوادث احتراق محصولي الحنطة والشعير تتكرر مع كل موسم حصاد لهذين المحصولين الذي يبدأ في أواخر شهر ميسان من كل عام، ما يسبب خسائر فادحة للمزارعين، فيما تبقى اسباب معظم تلك الحرائق الكبيرة غير معروفة، في وقت يعزوها البعض الى اسباب ارهابية خاصة في المناطق والمحافظات الغربية أو بفعل المنافسة بين تجار القطاع الخاص، بينما يرى فريق ثالث أنها تحصل بتعمد لتدمير اقتصاد البلد والقضاء على حالة الاكتفاء الذاتي من محصول القمح والعودة الى الاستيراد من جديد.

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