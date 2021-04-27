انفجار عبوتين ناسفتين على رتل تابع للقوات الأميركية في ذي قار

أفاد مصدر أمني في شرطة ذي قار، الثلاثاء، بانفجار عبوتين ناسفتين على رتل تابع للقوات الأميركية غربي مدينة الناصرية.

وذكر المصدر اليوم، (27 نيسان 2021)، أن “عبوتين ناسفتين محليتي الصنع استهدفتا رتلا تابعا للقوات الأميركية على الطريق الدولي السريع غربي ذي قار قرب مايعرف بالـجسر الاميركي”.

وأضاف، أن “الانفجار حصل عن طريق التحكم عن بعد وبواقع مسافة 300 متر بين الانفجارين”، مبينا أن “الانفجارين تسببا بأضرار مادية في أحدى العجلات التابعة للشركة نوع تريلة مرسيدس وكانت تحمل معدات عسكرية اميركية”.

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