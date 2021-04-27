Posted on by

انفجار عبوتين ناسفتين على رتل تابع للقوات الأميركية في ذي قار

 

أفاد مصدر أمني في شرطة ذي قار، الثلاثاء، بانفجار عبوتين ناسفتين على رتل تابع للقوات الأميركية غربي مدينة الناصرية.

وذكر المصدر  اليوم، (27 نيسان 2021)، أن “عبوتين ناسفتين محليتي الصنع استهدفتا رتلا تابعا للقوات الأميركية على الطريق الدولي السريع غربي ذي قار قرب مايعرف بالـجسر الاميركي”.

وأضاف، أن “الانفجار حصل عن طريق التحكم عن بعد وبواقع مسافة 300 متر بين الانفجارين”، مبينا أن “الانفجارين تسببا بأضرار مادية في أحدى العجلات التابعة للشركة نوع تريلة مرسيدس وكانت تحمل معدات عسكرية اميركية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close